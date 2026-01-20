Multi від Мінфін
20 січня 2026, 19:11

ЄС розпочинає масштабне витіснення «ризикованих» технологій: під ударом Huawei та китайські гіганти

Європейська комісія у вівторок, 20 січня, оприлюднила проєкт поправок до Закону про кібербезпеку (Cybersecurity Act). Документ передбачає поступову повну відмову від компонентів та обладнання постачальників, які визнані «високоризиковими». Хоча офіційний Брюссель прямо не називає компанії, експерти одностайні: головною ціллю є китайські корпорації, зокрема Huawei та ZTE. Про це повідомляє Reuters.

ЄС розпочинає масштабне витіснення «ризикованих» технологій: під ударом Huawei та китайські гіганти

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому ЄС іде на цей крок?

Рішення зумовлене трьома критичними чинниками:

  • Зростання кібератак: Збільшення кількості випадків використання програм-вимагачів та шпигунства.
  • Залежність: Прагнення Європи позбутися критичної залежності від технологій третіх країн.
  • Національна безпека: Побоювання щодо можливого саботажу або іноземного втручання в інфраструктуру ЄС.

«Завдяки новому пакету з кібербезпеки ми отримаємо інструменти для кращого захисту ланцюгів постачання, а також зможемо рішуче протидіяти кібератакам. Це важливий крок до європейського технологічного суверенітету», — заявила єврокомісар з питань цифрових технологій Хенна Вірккунен.

Які сектори під загрозою?

Нові заходи безпеки охоплять 18 критично важливих сфер, серед яких:

  • Напівпровідники та хмарні сервіси;
  • Енергосистеми та системи зберігання електрики;
  • Безпілотники (дрони) та засоби протидії їм;
  • Космічні послуги та медичне обладнання;
  • Автономний транспорт та системи водопостачання.

Жорсткі терміни та реакція Китаю

Згідно з пропозицією, мобільні оператори матимуть рівно 36 місяців (3 роки) для повного вилучення ключових компонентів «ризикованих» вендорів зі своїх мереж. Терміни для фіксованих мереж (оптоволокно, підводні кабелі) та супутникового зв'язку будуть оголошені пізніше.

МЗС Китаю вже відреагувало на ці плани, назвавши їх голим протекціонізмом без належної юридичної бази. Пекін закликав ЄС забезпечити справедливе та недискримінаційне бізнес-середовище.

Що далі?

Оновлений Закон про кібербезпеку ще має бути узгоджений з країнами-членами ЄС та Європейським парламентом протягом найближчих місяців. Варто зазначити, що США ще у 2022 році повністю заборонили нове обладнання від Huawei та ZTE, активно закликаючи союзників у Європі до аналогічних дій.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
