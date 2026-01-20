X(Twitter) розкрив, як працює новий алгоритм соцмережі на базі ШІ

Соціальна мережа X (раніше Twitter) офіційно відкрила вихідний код свого нового алгоритму, розкривши механізми, які визначають популярність контенту. Згідно з оприлюдненими даними, стрічка новин тепер повністю керується системою штучного інтелекту під назвою Phoenix, яка базується на моделі Grok. Ця технологія прогнозує поведінку користувачів із безпрецедентною точністю, докорінно змінюючи правила гри для авторів та брендів.

Як працює система Phoenix

Новий алгоритм відмовився від простих правил на користь складного прогнозування. Система аналізує кожен пост і прораховує ймовірність того, що конкретний користувач здійснить одну з 19 позитивних дій.

Чим більше таких взаємодій збирає допис, тим ширшим стає його охоплення. Серед ключових факторів, що «бустять» контент:

Традиційні реакції: лайки, репости, коментарі.

Глибина перегляду: час, проведений на пості, та перегляд відео довше кількох секунд.

Соціальне поширення: відправка посту в особисті повідомлення або копіювання посилання.

Інтерес до автора: переходи в профіль та підписка.

Система штрафів та «смерть» спаму

Алгоритм також жорстко карає за контент, який викликає негативну реакцію. Якщо користувачі натискають «Не цікаво», блокують автора, приховують його або скаржаться на допис, видимість такого контенту у стрічці миттєво знижується.

Одним із найважливіших нововведень став механізм боротьби зі спамом: якщо ваші пости часто з'являються у стрічці користувача, ймовірність показу кожного наступного допису цього ж дня знижується.

Правило 128 постів

Штучний інтелект визначає інтереси користувача на основі його останніх дій. Система аналізує останні 128 постів, з якими ви взаємодіяли, щоб сформувати вашу майбутню стрічку. Це означає, що стрічка є прямим дзеркалом вашої нещодавньої поведінки: кліки на контент, який вас дратує, лише збільшать його кількість у видачі.

Перехід до нейромережевого ранжування

Відкриття коду алгоритму Phoenix знаменує собою остаточний відхід соціальних мереж від граф-орієнтованих моделей (де вам показували те, що лайкають друзі) до моделей на базі великих мовних моделей (LLM) та нейромереж.

Раніше алгоритми працювали за жорстко прописаними сценаріями. Тепер же, використовуючи базу Grok, система X намагається «розуміти» семантичний зміст посту, а не просто рахувати ключові слова. Це наближає механіку X до моделі TikTok, де головним є не соціальний граф (на кого ви підписані), а «граф інтересів» (що ви реально споживаєте). Це створює більш залежну та персоналізовану стрічку, але робить просування складнішим для тих, хто звик маніпулювати старими механіками.