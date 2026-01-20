Multi від Мінфін
20 січня 2026, 14:10

Акції виробника Labubu злетіли на 10% на новинах про байбек на $32 млн

Акції Pop Mart International, виробника іграшок Labubu, зросли на 9,1% за підсумками торгів 20 січня на Гонконзькій фондовій біржі, до 197,2 гонконгського долара, випливає із торгових даних. На піку зростання сягало 10,4%. Це найсильніше зростання за останні п'ять місяців як мінімум з 20 серпня 2025 року, зазначає Bloomberg.

Акції Pop Mart International, виробника іграшок Labubu, зросли на 9,1% за підсумками торгів 20 січня на Гонконзькій фондовій біржі, до 197,2 гонконгського долара, випливає із торгових даних.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що штовхає акції вгору

Приводом для зростання котирувань стало те, що Pop Mart оголосила перший за останні кілька років зворотний викуп акцій: це підвищило довіру інвесторів до компанії, пише Bloomberg. Pop Mart заявила, що 19 січня викупила 1,4 млн акцій на 251 млн гонконгських доларів ($32 млн).

Перед цим останній байбек компанія проводила в лютому 2024 року: тоді вона викупила 150 000 акцій на суму 2,7 млн гонконгських доларів.

Читайте також: Акції виробника Labubu обвалилися через падіння попиту на іграшки

Що кажуть аналітики

Зворотний викуп акцій Pop Mart може привернути увагу інвесторів, особливо тих, хто чекав на каталізатор зростання паперів, відзначили аналітики Morgan Stanley. На їхню думку, компанія, судячи з усього, має значні фінанси для збільшення виплат інвесторам, хоча конкретні обсяги і терміни майбутніх байбеків поки невідомі.

Аналітик Morningstar Джефф Чжан вважає, що оголошений Pop Mart викуп акцій говорить про те, що керівництво впевнене у недооціненості паперів. Він нагадав, що дивідендна прибутковість акцій компанії тривалий час перебувала на рівні, нижчому за 1%, а викуп акцій її підвищує.

Стрімке зростання котирувань 20 січня може вдарити по продавцях коротких позицій, які чекали на падіння акцій, зазначає Bloomberg. За даними S&P Global, частка коротких позицій щодо акцій Pop Mart досягла 7% від паперів у вільному обігу, тоді як на початку вересня вона становила лише 0,2%.

Проте акції Pop Mart, як і раніше, дешевшають більш ніж на 40% щодо піку, досягнутого у серпні 2025 року, пише Bloomberg. Інвестори дедалі скептичніше оцінюють здатність компанії підтримувати стрімке зростання продажів на тлі ознакою зниження попиту на Labubu.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
