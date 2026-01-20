Multi від Мінфін
20 січня 2026, 11:55

Долар проти євро: аналітики показали, в якій валюті золото подорожчало найсильніше

Поки світ спостерігає за глобальним ралі дорогоцінних металів, аналітики виявили суттєву різницю в прибутковості золота у різних валютах світу. Найдорожче золото коштує в доларах США та японських єнах, тоді як у Європі динаміка була стриманішою. Про це йдеться у звіті аналітичного ресурсу Visual Capitalist та брокера OANDA.

Поки світ спостерігає за глобальним ралі дорогоцінних металів, аналітики виявили суттєву різницю в прибутковості золота у різних валютах світу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Лідери зростання

Згідно з даними за підсумками 2025 року, безумовним лідером за зростанням ціни на золото стали Сполучені Штати Америки. У доларовому еквіваленті метал додав у вартості 64,5%.

Практично ідентичну динаміку продемонструвала Японія. Через тиск на національну валюту, золото в єнах (JPY) злетіло на 64,4%. Це свідчить про те, що в цих країнах знецінення грошей стало додатковим каталізатором для росту вартості активів.

Рейтинг прибутковості золота за валютами

Ситуація в інших регіонах виглядає інакше. Країни з міцнішими валютами показали менший відсоток приросту вартості металу, хоча він все одно залишився двозначним.

Повна картина виглядає так (зростання за 2025 рік):

  • 🇺🇸 Долар США (USD): +64,5%
  • 🇯🇵 Японська єна (JPY): +64,4%
  • 🇨🇳 Китайський юань (CNY): +58,1%
  • 🇬🇧 Британський фунт (GBP): +53,4%
  • 🇪🇺 Євро (EUR): +45,5%
  • 🇨🇭 Швейцарський франк (CHF): +44,1%

Найменше зростання зафіксовано у Швейцарії. Оскільки швейцарський франк традиційно вважається однією з найстабільніших валют світу, його купівельна спроможність падала повільніше, тому і стрибок ціни на золото у перерахунку на франки був найменшим у списку (+44,1%).

Валютний фактор

Аналітики підкреслюють, що місцева вартість золота безпосередньо залежить від сили національної валюти. Якщо валюта слабшає (як це відбувалося з єною), золото у цій країні дорожчає швидше, фактично компенсуючи інфляцію. У зонах «твердої валюти» (Європа) ефект був менш вираженим.

Як слабка валюта «розганяє» ціну активів

Варто пояснити механізм, чому в одних країнах золото дорожчає сильніше, ніж в інших, хоча це один і той самий метал.

Золото торгується на міжнародному ринку переважно в доларах. Ціна в інших валютах — це, по суті, похідна від курсу долара до цієї валюти.

Працює проста математика:

  • Якщо ціна золота у світі зростає, а національна валюта стоїть на місці — золото у вашій країні дорожчає помірно.
  • Якщо ж ціна золота зростає, а ваша національна валюта падає (девальвує) — золото у вашій країні дорожчає подвійно (зростання самого металу + курсова різниця).
  • Саме це сталося в Японії та США: внутрішні економічні фактори послабили валюти, що призвело до більш різкого стрибка цін на дорогоцінні метали для місцевого населення.

Чому це важливо

Ця статистика наочно демонструє, що золото виконує роль «страховки» не однаково для всіх.

Найбільшу користь від володіння золотом отримують жителі тих країн, чия економіка та валюта переживають не найкращі часи. Тобто, чим слабша національна валюта, тим вигідніше тримати заощадження в металі.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
