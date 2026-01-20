Крипторинок зафіксував рекордний притік капіталу, активність у мережі Ethereum досягла історичного максимуму: що нового

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Крипторинок зафіксував рекордний притік капіталу в $2,17 млрд на фоні геополітичної напруги

За тиждень з 10 по 16 січня інвестиційні криптопродукти продемонстрували найкращий результат з осені минулого року. Згідно зі звітом CoinShares, загальний притік коштів сягнув $2,17 млрд. Проте ейфорія була недовгою: під кінець тижня ринок охолонув, а добовий відтік капіталу становив $378 млн.

Експерти пов'язують різку зміну курсу з трьома факторами:

Дипломатичне протистояння навколо Гренландії та загроза торговельних воєн.

Нові митні обмеження, анонсовані адміністрацією Трампа.

Очікування призначення нового голови Федеральної резервної системи (ФРС).

Розподіл активів та регіонів:

Bitcoin: став головним магнітом для грошей ($1,55 млрд).

Ethereum: залучив $496 млн, ігноруючи побоювання щодо законопроєкту Clarity Act у Сенаті.

Альткоїни: XRP отримав $69,5 млн, Solana — $45,5 млн.

Географія: Абсолютним лідером залишаються США ($2,05 млрд), значно випереджаючи Німеччину та Швейцарію.

Контраст між ETF та ціною: Попри те, що американські спотові Bitcoin-ETF залучили рекордні $1,42 млрд (левова частка у BlackRock — $1,03 млрд), ціна біткоїна скоригувалася до $91 000. Це спричинило каскад ліквідацій на суму понад $874 млн, де найбільше постраждали «бики». Аналітики з Kronos Research пояснюють це надмірним кредитним плечем та перегрітим ринком деривативів.

Ethereum б'є рекорди: активність у мережі досягла історичного максимуму після оновлення Fusaka

Мережа Ethereum демонструє безпрецедентний рівень активності. За даними аналітичної платформи The Block, 17 січня показник середньодобової кількості транзакцій (7DMA) встановив новий історичний рекорд, досягнувши позначки 2,43 млн.

Основним драйвером зростання став хардфорк Fusaka, розгорнутий у середині грудня 2025 року. Це оновлення дозволило оптимізувати роботу мережі за допомогою технології PeerDAS та збільшення простору для «блобів» (blobs). Як наслідок, середня вартість транзакції (газ) впала до $0,15, що зробило використання мережі максимально доступним для користувачів. Попередній максимум активності тримався ще з травня 2021 року.

Технічний збій на Paradex: біржа відкотила мережу після обвалу ціни біткоїна до нуля

Децентралізована платформа Paradex, що спеціалізується на безстрокових контрактах (perp-DEX), відновила роботу після масштабного восьмигодинного збою. Для виправлення наслідків розробники здійснили відкат мережі до блоку 1 604 710.

Причиною інциденту стала помилка під час технічного обслуговування бази даних. Збій спричинив аномальну поведінку системи: ціна біткоїна на платформі миттєво впала до нульової позначки, що призвело до масової примусової ліквідації тисяч користувацьких позицій.

Заходи з відновлення:

Усі відкриті ордери (крім TPSL) було анульовано.

Акаунти повернуто до стану, що передував технічним роботам.

Команда запевнила у безпеці активів, проте терміни остаточного повернення коштів поки не розголошуються через складність процесу.

Наразі Paradex посідає восьме місце у рейтингу perp-DEX за обсягами торгів ($37,3 млрд за 30 днів), значно поступаючись лідерам ринку, таким як Hyperliquid ($141,4 млрд) та Aster ($118,4 млрд).

Білий дім погрожує скасувати криптозаконопроєкт CLARITY через демарш Coinbase — ЗМІ

Адміністрація президента США розглядає можливість відкликання підтримки ключового законопроєкту про структуру крипторинку (CLARITY Act). Причиною стала публічна критика документа з боку біржі Coinbase та її вихід із переговорного процесу, повідомляє журналістка Fox Business Елеанор Терретт.

Конфлікт розгорівся навколо обмежень для стейблкоїнів, запропонованих Банківським комітетом Сенату. Зокрема, йдеться про фактичну заборону на виплату пасивного доходу власникам стейблкоїнів — норму, на якій наполягає банківський сектор. У відповідь CEO Coinbase Браян Армстронг заявив, що біржа не підтримає документ, який створює бар'єри для галузі.

У Білому домі таку позицію сприйняли як спробу диктату з боку приватного бізнесу.

«Це законопроєкт президента Трампа, а не Браяна Армстронга», — цитує Терретт своє джерело.

Влада дає зрозуміти: якщо Coinbase не піде на компроміс із банками, впровадження нормативної бази в США буде знову відтерміновано на невизначений термін.