20 січня 2026, 9:07

Гонконзький мільярдер вклав чверть свого статку в золото

Гонконгський мільярдер Чеа Чен Хай, який протягом трьох десятиліть вважався одним із ключових представників вартісного інвестування в Азії, суттєво переглянув свою інвестиційну стратегію і спрямував значну частину статків у золото. Як пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, дорогоцінні метали сьогодні становлять близько чверті активів його сімейного офісу з капіталом $1,4 млрд. Ще рік тому їхня частка не перевищувала 15%.

Гонконгський мільярдер Чеа Чен Хай, який протягом трьох десятиліть вважався одним із ключових представників вартісного інвестування в Азії, суттєво переглянув свою інвестиційну стратегію і спрямував значну частину статків у золото.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Інвестиції у метали

«Я завжди був дуже терплячим інвестором — купував дорогоцінні метали, не торгував ними та розглядав їх як частину своїх довічних заощаджень, — заявив 71-річний Чеа в інтерв'ю Bloomberg News. — Згодом ця частка ставала дедалі більшою».

За даними агентства, така стратегія робить Чеа помітним винятком навіть серед надспроможних інвесторів: згідно зі звітом UBS Global Family Office Report 2025, середня частка вкладень у золото та дорогоцінні метали у сімейних офісів у 2024 році становила лише 2%.

Чеа закликає інвесторів дотримуватися його підходу і рекомендує формувати портфель із 60% акцій, 20% облігацій та 20% дорогоцінних металів, насамперед золота. Він відмовився розкривати прибутковість та точну структуру активів свого сімейного офісу. Інвестиції в метали він почав з невеликих позицій у 2008 році, а десять років потому перейшов до масштабних покупок ETF, забезпечених фізичним золотом.

За словами джерел, сукупний прибуток за цими вкладеннями склав $251,1 млн, або 167%. Крім ETF, Чеа інвестував в акції золотодобувних компаній, фізичні зливки та монети.

«Я тільки купую і ніколи не продаю», — зазначив він, додавши, що у 2025 році проводив лише обмежені угоди.

Чеа не використовує деривативи, структуровані продукти та не залучає позикові кошти. Після заморозки російських активів у 2022 році та зростання напруженості навколо Венесуели та Ірану, за його словами, світ вступив у період масштабної «втечі до сховищ»: заможні азіатські сім'ї все частіше повертають капітал у регіон, прагнучи захиститися від санкцій США та ризику конфіскації активів.

«Якщо у вас є фізичне золото на складі або в банківському сейфі, ви нікому нічого не винні», — підкреслив Чеа, зазначивши, що його активи зберігаються в державному сховищі Гонконгу в аеропорту.

Чеа також позитивно оцінює перспективи срібла, яке за останній рік зросло у ціні приблизно втричі, значно випередивши золото.

Хто такий Чеа Чен Хай

Колишній фінансовий журналіст із Малайзії, Чеа став співзасновником Value Partners у 1993 році. Компанія стала першою керуючою компанією, акції якої були розміщені в Гонконгу, і на піку у 2017 році управляла активами на суму $17 млрд.

Чеа входить до ради директорів Hong Kong Exchanges and Clearing, де очолює інвестиційний комітет. При цьому, зазначає Bloomberg, його кар'єра не була бездоганною: останніми роками активи Value Partners скоротилися до $5,1 млрд, а угода з китайським конгломератом HNA Group у 2017 році зірвалася. Відхід Чеа з посади голови співпав із входженням у капітал компанії китайського брокера GF Securities і супроводжувався конфліктами у керівництві.

Великі вкладення в золото Чеа профінансував за рахунок скорочення своєї частки у Value Partners у 2015 році — незадовго до серйозної ринкової корекції, зазначає Bloomberg. Розчарувавшись у західних сховищах, він ще 2010 року запустив фонд Value Gold ETF, який розміщує фізичне золото в аеропорту Гонконгу. Чеа залишається найбільшим власником фонду з часткою на 1,3 млрд гонконгських доларів ($167 млн), повідомили джерела.

Золото та срібло на зльоті

Ціни на золото та срібло у січні оновили історичні максимуми на тлі посилення геополітичної напруженості та торговельних загроз з боку адміністрації Дональда Трампа.

Приводом став його курс встановлення контролю над Гренландією, який посилив побоювання масштабної торгової війни між США та Європою. Спотова ціна золота піднімалася майже до $4700 за унцію, а срібло додавало більше 4% за день.

Інвестиційний трамплін

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
