Впродовж минулого року українці придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто. Відносно 2024 року, попит на вживані авто з США зріс на 48%, пише «Укравтопром».
20 січня 2026, 8:28
Імпорт уживаних авто зі США в Україну зріс майже на 50% за рік
Який середній вік «американців»
Середній вік «американців» з пробігом, що торік поповнили український автопарк становить 5,2 року.
Найбільша частка з цієї кількості (52%) належить електромобілям. Далі йдуть: бензинові — 34%, гібридні авто — 7%, дизельні - 4%, автомобілі з ГБО — 3%.
Топ-5 авто, виготовлених в США
- TESLA Model Y — 10342 од.;
- TESLA Model 3 — 9106 од.;
- FORD Escape — 3796 од.;
- TESLA Model S — 3075 од.;
- CHEVROLET Bolt — 2965 од.
