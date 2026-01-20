Імпорт уживаних авто зі США в Україну зріс майже на 50% за рік

Впродовж минулого року українці придбали майже 61,6 тис. вживаних легковиків із США. Це становить 22% від всіх, вперше зареєстрованих у 2025 році вживаних легкових авто. Відносно 2024 року, попит на вживані авто з США зріс на 48%, пише «Укравтопром».