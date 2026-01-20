Через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового ворожого обстрілу поїзди метро курсуватимуть зі змінами. Про це йдеться в повідомленні КМДА.
Метро Києва працює зі змінами: інтервал руху червоною гілкою 20-25 хвилин
Зміни руху
Рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями «Академмістечко» — «Арсенальна». Інтервал руху —
«Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме 2 поїзда між станціями „Лівобережна“ — „Арсенальна“ з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням», — йдеться у повідомленні.
Орієнтовний інтервал руху — близько 20−25 хв.
Крім того, поїзди слідуватимуть без зупинок повз станції «Гідропарк» і «Дніпро».
Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочнеться:
- між станціями «Сирець» — «Видубичі» — з інтервалом 7 хвилин;
- між станціями «Осокорки» — «Червоний хутір» — з інтервалом 10 хвилин.
Рух поїздів на синій лінії — без змін.
