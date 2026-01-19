Мін’юст відновив доступ до даних ЄДР, але з «воєнними» фільтрами

Міністерство юстиції України зробило важливий крок до відновлення прозорості економіки. Вперше з початку повномасштабного вторгнення відновлено оприлюднення Єдиного державного реєстру (ЄДР) у форматі відкритих даних. Це рішення стало результатом компромісу між вимогами безпеки воєнного часу та необхідністю боротьби з корупцією й залучення інвестицій . Про це повідомляє пресслужба відомства.

Що змінилося: дані відкриті, але не всі

Хоча реєстр знову стає публічним, він не буде виглядати так, як до 24 лютого 2022 року. Мін'юст застосував тактику «розумної фільтрації», щоб ворог не міг використати інформацію для наведення ударів по стратегічних об'єктах.

Що можна побачити:

Інформацію про власників компаній.

Структуру власності.

Дані про кінцевих бенефіціарів.

Статус юридичної особи.

Що залишиться прихованим (у наборах відкритих даних):

Точні адреси та місцезнаходження підприємств.

Контактні дані (телефони, емейли).

КВЕДи (види економічної діяльності) — це зроблено для того, щоб унеможливити ідентифікацію оборонних підприємств та критичної інфраструктури за родом їхньої діяльності.

Навіщо це потрібно саме зараз

Відкриття даних має три головні мети:

Антикорупційний контроль. Журналісти-розслідувачі та громадські активісти знову отримують інструмент для моніторингу тендерів та виявлення прихованих зв'язків чиновників з бізнесом. Це критично важливо для прозорої відбудови.

Пожвавлення GovTech. Сервіси перевірки контрагентів (такі як YouControl, Opendatabot та інші) зможуть оновити свої бази. Це дозволить бізнесу швидше та якісніше перевіряти партнерів, знижуючи фінансові ризики.

Сигнал інвесторам. Для міжнародних партнерів наявність відкритих реєстрів є маркером передбачуваності та демократичності держави.

Де шукати дані

Оновлені набори даних будуть публікуватися щотижня і доступні для вільного завантаження на таких ресурсах: