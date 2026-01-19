Угорщина погодила купівлю сербського бізнесу «Газпром нафти»

Угорський енергетичний концерн Mol Nyrt. досяг домовленості з російською «Газпром нафтою» про умови викупу частки в єдиному нафтопереробному заводі Сербії — Naftna Industrija Srbije (NIS). Ця угода має на меті вивести стратегічне підприємство з-під американських санкцій, які паралізували його роботу. Про це заявила міністерка енергетики Сербії, повідомляє Bloomberg, 19 січня.

Схема порятунку від санкцій

Наразі російський «Газпром» володіє контрольним пакетом акцій (56,2%) сербської компанії. Через це у жовтні минулого року NIS потрапила під прямі санкції США, що призвело до зупинки постачання нафти через Адріатичний нафтопровід (JANAF) з боку Хорватії.

Щоб уникнути паливного колапсу, Белград був змушений покладатися на екстренні поставки пального від тієї ж угорської Mol. Тепер знайдено системне рішення: зміна власника.

«Mol і Газпром узгодили основні положення майбутнього договору купівлі-продажу. Це те, чого вимагала адміністрація США, і цей документ буде надіслано до Вашингтона для остаточного рішення», — пояснила міністерка.

Деталі угоди

Очікується, що угоду буде закрито до 24 березня 2026 року. Структура власності зміниться наступним чином:

Mol отримає контроль над активом (точна частка не розголошується).

Сербія планує збільшити свою частку в NIS (зараз близько 30%) ще на 5 відсоткових пунктів.

Можлива участь третього гравця — Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) з ОАЕ.