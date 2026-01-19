Угорський енергетичний концерн Mol Nyrt. досяг домовленості з російською «Газпром нафтою» про умови викупу частки в єдиному нафтопереробному заводі Сербії — Naftna Industrija Srbije (NIS). Ця угода має на меті вивести стратегічне підприємство з-під американських санкцій, які паралізували його роботу. Про це заявила міністерка енергетики Сербії, повідомляє Bloomberg, 19 січня.
Угорщина погодила купівлю сербського бізнесу «Газпром нафти»
Схема порятунку від санкцій
Наразі російський «Газпром» володіє контрольним пакетом акцій (56,2%) сербської компанії. Через це у жовтні минулого року NIS потрапила під прямі санкції США, що призвело до зупинки постачання нафти через Адріатичний нафтопровід (JANAF) з боку Хорватії.
Щоб уникнути паливного колапсу, Белград був змушений покладатися на екстренні поставки пального від тієї ж угорської Mol. Тепер знайдено системне рішення: зміна власника.
«Mol і Газпром узгодили основні положення майбутнього договору купівлі-продажу. Це те, чого вимагала адміністрація США, і цей документ буде надіслано до Вашингтона для остаточного рішення», — пояснила міністерка.
Деталі угоди
Очікується, що угоду буде закрито до 24 березня 2026 року. Структура власності зміниться наступним чином:
- Mol отримає контроль над активом (точна частка не розголошується).
- Сербія планує збільшити свою частку в NIS (зараз близько 30%) ще на 5 відсоткових пунктів.
Можлива участь третього гравця — Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) з ОАЕ.
