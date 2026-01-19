Курс долара США подешевшав під час міжбанківських торгів у понеділок, 19 січня. Водночас євро трохи зросло у купівлі. Про це свідчать дані торгів.
19 січня 2026, 17:37
Курс валют: долар на міжбанку трохи подешевшав
|
Відкриття 19 січня
|
Закриття 19 січня
|
Зміни
|
43,31/43,36
|
43,28/43,31
|
3/5
|
50,37/50,41
|
50,39/50,41
|
2/0
Офіційний курс: долар — 43,27 грн, євро — 50,30 грн.
Середній курс у банках: 43,15−43,65 грн/долар, 50,17−50,75 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,43−43,50, євро — 50,55−50,75 грн.
Джерело: Мінфін
