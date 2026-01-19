Науковці досягли рекордної швидкості інтернету: у 100 разів швидше, ніж одне кліпання ока

У перегонах за швидкістю передачі даних подолано черговий фантастичний рубіж. Дослідники з Університету Астон (Велика Британія) та Національного інституту інформаційно-комунікаційних технологій Японії (NICT) досягли швидкості передачі даних у 430 терабіт за секунду (430 000 Гбіт/с). Про це пише TechRadar.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Найголовніше у цьому досягненні — не лише швидкість, а й спосіб її отримання: вченим вдалося «вичавити» цей максимум зі стандартних оптоволоконних кабелів, якими вже обплутаний світ.

Швидкість, яку важко уявити

Щоб зрозуміти масштаб цифри 430 Тбіт/с, дослідники наводять приклад із відеоіграми. Уявіть завантаження гри Battlefield 6, яка займає близько 80 ГБ.

На звичайному «швидкому» домашньому інтернеті (1 Гбіт/с) це зайняло б близько 11 хвилин.

З новою технологією завантаження відбувається за одну мілісекунду.

Це у 100 разів швидше, ніж триває одне кліпання людського ока.

Як їм це вдалося

Рекорд у 430 Тбіт/с перевершив попереднє досягнення цієї ж групи (402 Тбіт/с). Прорив полягає в тому, що вчені знайшли спосіб використовувати існуючу інфраструктуру значно ефективніше.

Замість того щоб прокладати нові багатожильні кабелі, вони використали стандартне одномодове оптоволокно, але змінили метод передачі сигналу:

Вони задіяли діапазони довжин хвиль, які раніше вважалися непридатними для передачі даних (нижче традиційної межі відсікання).

Вчені змусили світло рухатися в кабелі в кількох режимах одночасно.

Новий підхід дозволив використати на 20% менше загальної смуги пропускання, ніж під час попередніх рекордів, але передати при цьому більше даних.

«Ми показали, що стандартні оптоволоконні кабелі можуть нести набагато більше даних, ніж передбачалося їх початковим дизайном», — зазначають дослідники.

Цей рекорд є частиною ширшої картини пошуку технологій для мереж майбутнього (6G та 7G).