Мороз дістався і США — газ подорожчав на 14%

Ф'ючерси на природний газ у США різко зросли в ціні на тлі погіршення погодних прогнозів, пише Bloomberg. Наприкінці січня східну частину країни накриє хвиля арктичного повітря, що спровокує стрибок попиту на опалення та електроенергію.

Ціни на газ пішли вгору

У понеділок на ранніх азіатських торгах лютневі контракти злітали на 14%, досягаючи позначки $3,550 за мільйон британських термальних одиниць (MMBtu). Пізніше ціна скоригувалась до $3,479.

Згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, з 26 січня по 1 лютого на Східному узбережжі та Середньому Заході США очікуються температури значно нижчі за норму.

Найбільші мережеві оператори PJM та MISO вже у п'ятницю розіслали попередження електростанціям, закликаючи підготуватися до пікових навантажень починаючи з понеділка.

Споживання газу вже минулої неділі становило 118,9 млрд кубічних футів на добу (+9% рік до року). Виробництво сухого газу досягло 112,4 млрд. куб. футів (+7% г/г). Постачання на термінали ЗПГ злегка знизилися до 19,6 млрд куб. футів (-0,8% на тиждень).