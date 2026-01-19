Сторінка «Мінфіну» в Instagram перетнула позначку в 30 тисяч підписників. Тішимось і дякуємо кожному з вас за довіру.
Уже 30 000 українців читають «Мінфін» в Instagram
Для нас 30 000 підписників — це активна спільнота мислячих людей, які цікавляться фінансами, економікою, інвестиціями та ухвалюють фінансові рішення, спираючись на «Мінфін» як джерело перевіреної інформації.
Про що ми пишемо в Instagram
Ми створили цю сторінку, щоб вчасно доставляти аудиторії важливі новини, найбільш обговорювані теми сайту, ділитись ексклюзивною аналітикою у зручному для читачів форматі
В інстаграмі ми:
- публікуємо найважливіші новини про гроші, інвестиції та економіку;
- пояснюємо законодавчі зміни «людською» мовою;
- ділимось корисними порадами щодо інвестицій та управління особистими фінансами;
- розповідаємо цікаві українські та світові кейси, пов’язані з фінансами та бізнесами;
- публікуємо поради експертів щодо фінансової безпеки;
- анонсуємо онлайн- та офлайн-івенти, які організовує сайт «Мінфін» спільно з партнерами.
Сторінка стала одним із наших головних каналів взаємодії з читачами. Тут ви маєте швидкий доступ до важливих матеріалів сайту, інтерв'ю з експертами та практичних порад, що допомагають керувати особистим бюджетом та ухвалювати фінансові рішення.
Запрошуємо до нашої інстаграм-спільноти
Якщо ви ще не читаєте «Мінфін» в Instagram — запрошуємо приєднатися, щоб бути в курсі подій, завжди мати під рукою важливу інформацію та практичні фінансові поради.
Підписуйтесь самі та діліться посиланням із друзями. Завдяки вашій підтримці й активності сторінка розвивається і стає ще кориснішою для тисяч українців.
