19 січня 2026, 16:10

Уже 30 000 українців читають «Мінфін» в Instagram

Сторінка «Мінфіну» в Instagram перетнула позначку в 30 тисяч підписників. Тішимось і дякуємо кожному з вас за довіру.

Сторінка «Мінфіну» в Instagram перетнула позначку в 30 тисяч підписників.

Для нас 30 000 підписників — це активна спільнота мислячих людей, які цікавляться фінансами, економікою, інвестиціями та ухвалюють фінансові рішення, спираючись на «Мінфін» як джерело перевіреної інформації.

Про що ми пишемо в Instagram

Ми створили цю сторінку, щоб вчасно доставляти аудиторії важливі новини, найбільш обговорювані теми сайту, ділитись ексклюзивною аналітикою у зручному для читачів форматі

В інстаграмі ми:

  • публікуємо найважливіші новини про гроші, інвестиції та економіку;
  • пояснюємо законодавчі зміни «людською» мовою;
  • ділимось корисними порадами щодо інвестицій та управління особистими фінансами;
  • розповідаємо цікаві українські та світові кейси, пов’язані з фінансами та бізнесами;
  • публікуємо поради експертів щодо фінансової безпеки;
  • анонсуємо онлайн- та офлайн-івенти, які організовує сайт «Мінфін» спільно з партнерами.

Сторінка стала одним із наших головних каналів взаємодії з читачами. Тут ви маєте швидкий доступ до важливих матеріалів сайту, інтерв'ю з експертами та практичних порад, що допомагають керувати особистим бюджетом та ухвалювати фінансові рішення.

Запрошуємо до нашої інстаграм-спільноти

Якщо ви ще не читаєте «Мінфін» в Instagram — запрошуємо приєднатися, щоб бути в курсі подій, завжди мати під рукою важливу інформацію та практичні фінансові поради.

Підписуйтесь самі та діліться посиланням із друзями. Завдяки вашій підтримці й активності сторінка розвивається і стає ще кориснішою для тисяч українців.

👉 ПІДПИСАТИСЬ

Джерело: Мінфін
