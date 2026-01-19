Інвестиції у космос сягнули піку на тлі військових перегонів та очікування IPO SpaceX

Світовий ринок космічних технологій входить у фазу стрімкого зростання. Інвестиційна компанія Seraphim Space прогнозує, що 2026 рік стане переломним для галузі завдяки рекордним державним витратам на оборону та очікуваному виходу компанії SpaceX на фондовий ринок. Про це повідомляє Reuters, 19 січня.

Військовий драйвер та рекордний 2025-й

За даними аналітиків, космічна інфраструктура остаточно закріпила за собою статус стратегічного національного пріоритету. Країни змагаються за геополітичну перевагу, що прямо відображається на фінансових потоках.

Рекордні цифри: У 2025 році обсяг приватних інвестицій у сектор зріс на 48%, досягнувши $12,4 млрд. Це перевершило попередній пік 2021 року та свідчить про повне відновлення ринку після спаду 2022-го.

Лідерство США: Сполучені Штати залучили $7,3 млрд (близько 60% глобального фінансування). Основним рушієм стала ініціатива Пентагону «Золотий купол» (Golden Dome) та інші оборонні програми.

Роль Китаю: Азійський регіон також демонструє активність — Китай інвестував близько $2 млрд, прискорюючи розвиток власного виробництва супутників та ракет-носіїв.

Фактор SpaceX та «золота лихоманка»

Експерти Seraphim Space виділяють три ключові тренди, що визначатимуть 2026 рік:

Sovereign Space: Зростання витрат на національні супутникові угруповання та системи протиракетної оборони.

ШІ на орбіті: Інтеграція штучного інтелекту в космічне «залізо» та аналітику даних.

Ефект SpaceX: Потенційне первинне публічне розміщення акцій (IPO) компанії Ілона Маска.

Лукас Бішоп, інвестиційний аналітик Seraphim Space, зазначив:

«Потенційне IPO SpaceX може стати потужним каталізатором, остаточно легітимізувавши SpaceTech як основний клас активів і відкривши шлях до біржі для інших компаній галузі».

У грудні президент США Дональд Трамп підписав указ, який визначив космос як ключовий пріоритет національної безпеки та економіки, що дало інвесторам додатковий сигнал «купувати».