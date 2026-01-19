VW, BMW та Mercedes-Benz: акції європейських автогігантів впали на тлі нових мит Трампа через Гренландію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
19 січня 2026, 14:27

VW, BMW та Mercedes-Benz: акції європейських автогігантів впали на тлі нових мит Трампа через Гренландію

Акції великих європейських автовиробників впали після погроз президента США Дональда Трампа запровадити 10-відсоткові мита на товари з низки європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії. Про це пише Bloomberg.

Акції великих європейських автовиробників впали після погроз президента США Дональда Трампа запровадити 10-відсоткові мита на товари з низки європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії.
Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Втрати атогігантів

Папери німецького автовиробника Volkswagen втратили 2,87% у Франкфурті, BMW -4,35%, Mercedes-Benz -3,57%. Папери Ferrari, що котируються на Міланській біржі, впали трохи більше ніж на 2%. Акції компанії Stellantis, що володіє такими брендами як Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler і Peugeot, втратили в Мілані близько 1,5%.

Галузевий європейський індекс Stoxx Automobiles and Parts 19 січня знизився приблизно на 2,5%.

Що кажуть аналітики

Автомобільний сектор вважається вкрай уразливим до мит, особливо з урахуванням високого ступеня глобалізації ланцюжків поставок та сильної залежності від виробничих операцій у Північній Америці.

Саме автомобільну промисловість директор та інвестиційний менеджер Aubrey Capital Management Роб Брюїс у розмові з телеканалом назвав найбільш схильною до тиску через останні загрози Трампу ввести мита серед усіх європейських секторів економіки.

Автовиробники вже зазнають тиску через введені Трампом мита, які нині становлять 15% на більшість автомобілів і комплектуючих, що імпортуються з ЄС до США, нагадує Bloomberg.

Крім цього, зазначає агентство, автокомпанії також стикаються з труднощами через падіння продажів у Китаї та повільнішого, ніж очікувалося, переходу автомобілістів на електромобілі.

Загалом оголошене 17 січня Трампом мито щодо товарів з восьми європейських країн може скоротити базовий прибуток німецьких, британських і шведських автовиробників приблизно на €3 млрд ($3,5 млрд) у річному обчисленні, розрахував аналітик Bloomberg Intelligence Майкл Дін.

Нові мита Трампа

За заявою Трампа, нові 10-відсоткові мита на всі імпортовані товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великобританії, Нідерландів і Фінляндії почнуть діяти з 1 лютого і згодом можуть бути збільшені до 25% з 1 червня, якщо країнам ЄС і США не вдасться.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами