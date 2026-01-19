VW, BMW та Mercedes-Benz: акції європейських автогігантів впали на тлі нових мит Трампа через Гренландію

Акції великих європейських автовиробників впали після погроз президента США Дональда Трампа запровадити 10-відсоткові мита на товари з низки європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії. Про це пише Bloomberg.

Втрати атогігантів

Папери німецького автовиробника Volkswagen втратили 2,87% у Франкфурті, BMW -4,35%, Mercedes-Benz -3,57%. Папери Ferrari, що котируються на Міланській біржі, впали трохи більше ніж на 2%. Акції компанії Stellantis, що володіє такими брендами як Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler і Peugeot, втратили в Мілані близько 1,5%.

Галузевий європейський індекс Stoxx Automobiles and Parts 19 січня знизився приблизно на 2,5%.

Що кажуть аналітики

Автомобільний сектор вважається вкрай уразливим до мит, особливо з урахуванням високого ступеня глобалізації ланцюжків поставок та сильної залежності від виробничих операцій у Північній Америці.

Саме автомобільну промисловість директор та інвестиційний менеджер Aubrey Capital Management Роб Брюїс у розмові з телеканалом назвав найбільш схильною до тиску через останні загрози Трампу ввести мита серед усіх європейських секторів економіки.

Автовиробники вже зазнають тиску через введені Трампом мита, які нині становлять 15% на більшість автомобілів і комплектуючих, що імпортуються з ЄС до США, нагадує Bloomberg.

Крім цього, зазначає агентство, автокомпанії також стикаються з труднощами через падіння продажів у Китаї та повільнішого, ніж очікувалося, переходу автомобілістів на електромобілі.

Загалом оголошене 17 січня Трампом мито щодо товарів з восьми європейських країн може скоротити базовий прибуток німецьких, британських і шведських автовиробників приблизно на €3 млрд ($3,5 млрд) у річному обчисленні, розрахував аналітик Bloomberg Intelligence Майкл Дін.

Нові мита Трампа

За заявою Трампа, нові 10-відсоткові мита на всі імпортовані товари з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великобританії, Нідерландів і Фінляндії почнуть діяти з 1 лютого і згодом можуть бути збільшені до 25% з 1 червня, якщо країнам ЄС і США не вдасться.