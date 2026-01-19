Європі загрожує дефіцит лікарських засобів: США прив’язали ціни на ліки

Американські фармацевтичні компанії посилюють тиск на європейські уряди, домагаючись підвищення цін на лікарські засоби. Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на Financial Times.

Тиск на Європу

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла заявив, що укладені минулого року цінові домовленості з адміністрацією Дональда Трампа змушують компанію підвищувати ціни за межами США.

За його словами, у разі вибору між зниженням цін у США до рівня європейських країн або припиненням постачання нових ліків до Європи компанія обере другий варіант.

На щорічній конференції JPMorgan з охорони здоров’я інші керівники фармкомпаній також заявили, що розглядають можливість утримання або затримки запуску нових препаратів у Європі.

У 2025 році 16 глобальних фармацевтичних корпорацій — від AstraZeneca до Genentech компанії Roche — погодилися на добровільні угоди з Білим домом, які передбачають прив’язку цін на окремі препарати у США до рівня цін у Канаді, Європі та Японії. Президент Трамп публічно заявив, що ці домовленості фактично змушують європейські країни підвищувати вартість ліків.

Водночас у Європі такі вимоги викликають опір. Зокрема, найбільший державний медичний страховик Німеччини Techniker Krankenkasse заявив, що країна вже переплачує за медикаменти, особливо патентовані, і закликав законодавців до скорочення витрат, а не їх збільшення.

Аналітики попереджають, що ескалація конфлікту між фармвиробниками та європейськими урядами може призвести до ще більшого відставання Європи у доступі до нових препаратів. За оцінками експертів, нині інноваційні ліки з’являються на європейському ринку в середньому на рік пізніше, ніж у США.