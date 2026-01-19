Ціна на мідь наближається до $13 000 через тарифи Трампа і «штучний інтелект»

Вартість міді відновила зростання та наближається до психологічної позначки у 13 000 доларів за тонну. Головними драйверами ралі стали ослаблення долара на тлі геополітичних погроз Дональда Трампа та стабілізація економіки Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, 19 січня.

Трамп, Гренландія і слабкий долар

На торгах у Лондоні (LME) ціна міді підскочила на 1,3%, досягнувши 12 965 доларів за тонну. Позитивну динаміку показали й інші кольорові метали: нікель зріс на 2,6%, олово — на 2,8%, а алюміній додав 0,8%.

Каталізатором ринкових рухів стала заява президента США про намір запровадити мита проти восьми європейських країн (включно з Німеччиною та Великою Британією), які виступають проти його планів щодо Гренландії. Ці погрози вдарили по курсу американського долара, змусивши інвесторів шукати порятунку в дорогоцінних металах. Ця хвиля купівель перекинулася і на промислові метали.

Фундаментальні фактори: ШІ та дефіцит

Окрім геополітики, зростанню цін сприяють довгострокові структурні зміни:

Бум штучного інтелекту. Технологічна революція вимагає будівництва нових дата-центрів та енергомереж, де мідь використовується як основний провідник. Це «турбонадув» для попиту.

Дефіцит пропозиції. Протягом останніх п'яти місяців ринок відчуває нестачу сировини.

Ву Куньдзінь, керівник досліджень ринку металів у Minmetals Futures Co., зазначає: «Мідь рухається слідом за сріблом і золотом, оскільки оптимізм щодо металів зростає».

Китайський парадокс: ВВП росте, нерухомість падає

Опублікована статистика з Китаю — найбільшого споживача металів у світі — дала змішані сигнали: