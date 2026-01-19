Вартість міді відновила зростання та наближається до психологічної позначки у 13 000 доларів за тонну. Головними драйверами ралі стали ослаблення долара на тлі геополітичних погроз Дональда Трампа та стабілізація економіки Китаю. Про це повідомляє Bloomberg, 19 січня.
Ціна на мідь наближається до $13 000 через тарифи Трампа і «штучний інтелект»
Трамп, Гренландія і слабкий долар
На торгах у Лондоні (LME) ціна міді підскочила на 1,3%, досягнувши 12 965 доларів за тонну. Позитивну динаміку показали й інші кольорові метали: нікель зріс на 2,6%, олово — на 2,8%, а алюміній додав 0,8%.
Каталізатором ринкових рухів стала заява президента США про намір запровадити мита проти восьми європейських країн (включно з Німеччиною та Великою Британією), які виступають проти його планів щодо Гренландії. Ці погрози вдарили по курсу американського долара, змусивши інвесторів шукати порятунку в дорогоцінних металах. Ця хвиля купівель перекинулася і на промислові метали.
Фундаментальні фактори: ШІ та дефіцит
Окрім геополітики, зростанню цін сприяють довгострокові структурні зміни:
- Бум штучного інтелекту. Технологічна революція вимагає будівництва нових дата-центрів та енергомереж, де мідь використовується як основний провідник. Це «турбонадув» для попиту.
- Дефіцит пропозиції. Протягом останніх п'яти місяців ринок відчуває нестачу сировини.
Ву Куньдзінь, керівник досліджень ринку металів у Minmetals Futures Co., зазначає: «Мідь рухається слідом за сріблом і золотом, оскільки оптимізм щодо металів зростає».
Китайський парадокс: ВВП росте, нерухомість падає
Опублікована статистика з Китаю — найбільшого споживача металів у світі — дала змішані сигнали:
- Економіка: ВВП країни минулого року зріс на 5%, виконавши цільовий показник уряду, попри сповільнення в останні місяці.
- Нерухомість: Ціни на житло в грудні знову впали, що свідчить про те, що криза в будівельному секторі далека від завершення.
- Виробництво: Китай встановив рекорд з випуску алюмінію, перевищивши межу своїх потужностей, тоді як виплавка сталі впала до семирічного мінімуму.
