Долар під тиском через нову геополітичну напругу між США та Європою

Американський долар стикнувся з новою хвилею тиску на світових ринках. Причиною стала агресивна риторика президента США Дональда Трампа, який розглядає можливість запровадження мит проти європейських країн. Інвестори побоюються, що наміри Вашингтона «придбати» Гренландію та покарати незгодних із цим союзників можуть дестабілізувати трансатлантичні відносини. Про це повідомляє Bloomberg, 19 січня.

Реакція ринків: втеча у «тихі гавані»

Одразу після того, як Трамп пригрозив ввести 10-відсотковий тариф на товари з країн, що підтримують позицію Данії щодо Гренландії, фінансові ринки відреагували зниженням довіри до долара.

Індекс долара (Bloomberg Dollar Spot Index) знизився на 0,1% під час азійських торгів.

Швейцарський франк показав найкращу динаміку серед валют «Великої десятки» (G-10). Інвестори традиційно скуповують франк як актив-сховище у часи невизначеності.

Євро відіграло позиції, піднявшись із найнижчого рівня за останні два місяці.

Що кажуть аналітики

Експерти провідних світових банків та фондів вбачають у діях Трампа як реальні економічні ризики, так і елементи жорсткого торгу.

Політична премія за ризик Кріс Вестон із Pepperstone Group Ltd. зазначає, що активи США, включаючи долар, тепер несуть «набагато вищу премію за політичний ризик». Це може змусити іноземних інвесторів скорочувати свої вкладення в американську економіку, побоюючись непередбачуваності Вашингтона.

Торгівля страхом («Sell America») Девід Форрестер із Credit Agricole CIB вважає, що погрози Трампа відродили тренд на продаж американських активів («sell America»). Однак він припускає, що це може бути лише тактикою переговорів: Трамп створює кризу, щоб потім виторгувати вигідніші умови. Водночас аналітик попереджає, що євро залишається вразливим, оскільки тарифи можуть завдати удару по економіці єврозони.