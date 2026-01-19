Multi від Мінфін
19 січня 2026, 12:10

Favbet Tech — в п’ятірці найбільших платників податків Дія.City

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило підсумки роботи Дія.City за 2025 рік. Як повідомили в пресофісі Мінцифри, резиденти спеціального правового режиму сплатили ₴34,6 млрд податків, що майже вдвічі більше ніж минулоріч.

Міністерство цифрової трансформації оприлюднило підсумки роботи Дія.

У першу п’ятірку найбільших платників податків серед більш як 3000 резидентів простору другий рік поспіль увійшла й українська ІТ-компанія Favbet Tech. Серед інших компаній списку — mono, SoftServe,GlobalLogic та EPAM Systems.

«Favbet Tech зростає разом з ринком та попри щоденні виклики залишається відповідальним бізнесом, що підтримує українську економіку. У 2026 році ми працюватимо над тим, щоби зберегти цю динаміку», — коментує СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

Протягом минулого року FAVBET Tech також зосереджувалась на розвитку технологічної екосистеми України. Зокрема, компанія виступила співзасновником AI-комітету при Асоціації IT Ukraine, що став головною платформою для взаємодії бізнесу та держави у сфері штучного інтелекту.

