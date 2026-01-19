У минулому році українці придбали майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що удвічі більше, ніж у 2024 році. З цієї кількості: нових — 24 тис. од. (+118%); вживаних — майже 5,3 тис. од. (+61%), повідомляє Укравтопром.
19 січня 2026, 11:42
Китайські авто швидко завойовують український ринок. Які моделі обирають українці
Отже у 2025 році автомобілі китайського походження охопили 29,5% українського ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» — 1,9%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 91%.
Топ-5 нових легковиків китайського походження
- VOLKSWAGEN ID.Unyx — 3160 од.;
- BYD Song Plus — 2995 од.;
- BYD Leopard 3 — 1623 од.;
- ZEEKR 7X — 1558 од.;
- BYD Sea Lion 07 — 1342 од.
Топ-5 вживаних легковиків з Китаю
- ZEEKR 001 — 571 од.;
- POLESTAR 2 — 297 од.;
- ZEEKR 7X — 273 од.;
- AUDI Q4 — 260 од.;
- TESLA Model 3 — 242 од.
