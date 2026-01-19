Китайські авто швидко завойовують український ринок. Які моделі обирають українці

У минулому році українці придбали майже 29,3 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, що удвічі більше, ніж у 2024 році. З цієї кількості: нових — 24 тис. од. (+118%); вживаних — майже 5,3 тис. од. (+61%), повідомляє Укравтопром.