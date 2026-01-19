Multi від Мінфін
19 січня 2026, 9:39

Форекс і крипто прогноз на 19 — 23 січня 2026 року

Минулого тижня тон торгам задали ключові макроекономічні публікації зі США. Дані щодо інфляції (CPI і PPI) підтвердили відсутність різкого прискорення цінового тиску, що дозволило ринкам зберегти стримано-стабільний настрій. Як зазначають у брокерській компанії XFINE, статистика з роздрібних продажів і ринку праці не дала однозначних сигналів для перегляду очікувань щодо процентних ставок, у результаті чого інвестори зосередилися на короткострокових технічних рухах і фіксації позицій.

Минулого тижня тон торгам задали ключові макроекономічні публікації зі США.

EUR/USD

Пара EUR/USD продовжила зниження від грудневих максимумів до нижньої межі середньострокового каналу 1.1470−1.1820 та завершила тиждень на рівні 1.1598. У короткостроковій перспективі ринок може зробити спробу корекційного підйому в область 1.1680−1.1700. Однак відсутність стійкого закріплення вище цього діапазону здатна знову посилити тиск продавців і повернути котирування нижче рівня 1.1600 — у зону 1.1540−1.1580. У разі розвитку низхідного імпульсу не виключене падіння до нижньої межі каналу в районі 1.1470−1.1510. Водночас упевнений вихід і закріплення вище 1.1700 стануть сигналом скасування ведмежого сценарію та сформують потенціал руху в напрямку 1.1820.

BTC/USD

Біткоїн здійснив чергову спробу закріпитися вище 95,000 і, схоже, цього разу вона виявилася вдалою. Досягнувши на максимумі позначки 97,975, він дещо скоригувався та в суботу торгується в районі 95,200. При цьому рівень 95,000 виступає як короткостроковий Pivot Point. Протягом тижня BTC/USD може знову спробувати протестувати опір у зоні 98,000. Пробій вище 98,000−100,000 стане сигналом відновлення бичачого імпульсу. Відбій від цього діапазону здатний призвести до корекції в напрямку 94,000−95,000, не виключаючи подальше зниження до сильної підтримки в області 90,000.

Brent

На тлі подій навколо Венесуели та Ірану нафтовий ринок відзначився високою волатильністю, у моменті підскочивши до 66.35 долара за барель. Однак після того, як США не стали атакувати Іран, ситуація дещо заспокоїлася, і Brent завершила тиждень на рівні 63.58. Технічна структура вказує на прагнення котирувань утримуватися вище базових рівнів підтримки, що дозволяє ринку зберігати бичачий настрій. Скориставшись новинним фоном, бики можуть здійснити нову спробу пробити опір 65.00, а згодом закріпитися вище 66.50, що відкриє шлях до 67.80−68.50. Водночас зверху ринок і надалі стикається з вираженим опором. Пробій нижче 63.30 поверне ринок до ведмежого сценарію з фокусом на 61.80−62.15. Наступний сильний рівень підтримки — 61.00.

XAU/USD

Золото завершило п’ятницю на рівні 4,597 долара за унцію, залишаючись поблизу історичних максимумів і підтверджуючи інтерес до захисних активів. Водночас XAU/USD демонструє ознаки короткострокової втоми, у зв’язку з чим можлива корекційна хвиля в напрямку 4,550. Якщо цей рівень підтримки не втримається, не виключене зниження в зону 4,400−4,460, наступний сильний рівень підтримки — 4,350. Пробій вище 4,650 відкриє шлях до 4,700−4,780.

Висновок

На початку наступного тижня торги можуть проходити в умовах зниженої ліквідності через вихідний день у США. У другій половині тижня інвестори оцінюватимуть дані щодо ділової активності (PMI) у США та Європі, а також коментарі представників ФРС, які можуть скоригувати очікування щодо подальшої траєкторії процентних ставок.

Базові сценарії, на думку аналітиків XFINE, виглядають так: EUR/USD — нейтрально-ведмежий, поки пара залишається нижче 1.1700, із зростанням понижувальних ризиків у разі пробою 1.1540. BTC/USD — помірно бичачий, поки ціна утримується вище 94,000−95,000, при ключовому опорі 98,000. Brent — помірно бичачий, поки ціна утримується вище 63.30, при ключовій зоні опору 66.50. XAU/USD — збереження висхідного потенціалу, покупки на корекціях, поки золото утримується вище 4,550.

Аналітичний відділ XFINE

Джерело: Мінфін
