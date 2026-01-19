Графіки відключень світла змінюються: Україна переходить до 4,5-5 черг

Через обстріли енергетики Україна переходить до режиму 4,5−5 черг відключень електроенергії, за якого час відсутності світла може перевищувати 16 годин на добу. Про це повідомив гендиректор енергокомпанії YASNO Сергій Коваленко.

Яка ситуація зі світлом

Він нагадав, що у Києві тривають екстрені відключення. Наразі у киян приблизно близько 3 годин зі світлом і до 10 годин без, причому ситуація відрізняється по районах. Натомість Дніпро і область живуть за графіком.

«Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5−5 черг», — наголосив Коваленко.

Що це означає?

Гендиректор YASNO пояснив, що максимальні інтервали 7 годин без світла / 3,5 години зі світлом — наразі неактуальні.

«Графік імовірних відключень — неактуальний. За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність», — підкреслив Коваленко.

Він додав, що навіть такий жорсткий графік кращий за повну непередбачуваність, як за екстрені відключення у Києві.

За словами гендиректора Yasno, через обстріли енергетики, важко сказати чи стане краще.

«Нам точно потрібно пережити ці сильні морози — з потеплінням споживання має зменшитися. Втім, ключовий фактор — обстріли енергетики. Їх спрогнозувати неможливо», — підсумував Коваленко.