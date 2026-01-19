Multi від Мінфін
19 січня 2026, 8:43

Адміністрація Трампа просить у країн по $1 млрд за місце у Раді світу

Адміністрація президента США Дональда Трампа просить країни заплатити щонайменше $1 млрд за постійне місце у Раді світу, пише Bloomberg з посиланням на проєкт статуту групи.

Адміністрація президента США Дональда Трампа просить країни заплатити щонайменше $1 млрд за постійне місце у Раді світу, пише Bloomberg з посиланням на проєкт статуту групи.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиВимоги ТрампаЗгідно з документом, термін повноважень кожної держави-члена не повинен перевищувати три роки з моменту набуття чинності статутом і може бути продовжений рішенням голови органу — президента Сполучених Штатів.
Фото: Президент США Дональд Трамп/bloomberg

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Вимоги Трампа

Згідно з документом, термін повноважень кожної держави-члена не повинен перевищувати три роки з моменту набуття чинності статутом і може бути продовжений рішенням голови органу — президента Сполучених Штатів. Проте трирічне обмеження не застосовуватиметься, якщо держава внесе зазначену суму протягом першого року.

У чернетці також зазначено, що саме Трамп ухвалюватиме рішення про те, хто увійде до складу ради. Рішення з питань, які розглядає орган, передбачається приймати більшістю голосів — кожна країна-учасниця, яка присутня на засіданні, матиме один голос, проте всі рішення мають бути затверджені головою.

Критики побоюються, що Трамп намагається створити альтернативу чи конкурента Організації Об'єднаних Націй, яку він неодноразово критикував, наголосив Bloomberg.

Представник влади США підтвердив, що країни зможуть приєднуватися до Ради безкоштовно, проте внесок у розмірі $1 млрд даватиме право на постійне членство. Він також розповів, що кошти, що надійшли, будуть безпосередньо використані для реалізації мандата Ради світу з відновлення сектора Газа.

Про що йдеться у проєкті Статуту

Згідно з проєктом статуту, Рада миру проводитиме засідання не рідше одного разу на рік, а також «в інший час та в інших місцях на розсуд голови». Крім того, орган проводитиме регулярні засідання виконавчої ради без права голосу — не рідше ніж один раз на квартал.

Трамп матиме право виключати держави зі складу Ради за умови, що таке рішення не заблоковане двома третинами голосів країн-учасниць. У документі наголошується, що голова «у будь-який час зобов'язаний призначити наступника на посаду голови».

Bloomberg нагадав, що Трамп запросив до Ради світу з Гази, яку планується створити в рамках ширшої структури Ради світу, зокрема президента Аргентини Хав'єра Мілея та прем'єр-міністра Канади Марка Карні. Ініціативу розкритикував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху — він зазначив, що деталі плану не були погоджені із ізраїльською стороною.

Джерела видання також розповіли, що до Ради світу також було запрошено декілька європейських країн. Крім того, за даними співрозмовників агентства, згідно з проєктом статуту Трамп особисто контролюватиме кошти організації, проте більшість потенційних учасників органу вважала б цю умову неприйнятною. Низка держав виступають проти нинішньої версії статуту та працюють над спільними заходами щодо протидії цим пропозиціям, додали джерела агентства.

Нагадаємо

16 січня Білий дім опублікував дані про склад Ради світу у секторі Газа.

До нього увійшли семеро людей — американський держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф, зять президента США Джаред Кушнер, екс-прем'єр Великобританії Тоні Блер, американський бізнесмен Марк Роуен, голова Світового банку Аджай Банга та заступник радника з нацбезпеки Сполучених Штатів Роберт Габріель. Financial Times напередодні повідомила, що США також розглядають можливість створення Ради миру для України та Венесуели.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
