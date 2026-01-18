Згідно з оновленими даними міжнародного індексу Henley Passport Index, український закордонний паспорт продовжує демонструвати високу мобільність, посівши 30-те місце серед 101 позиції рейтингу. На сьогодні українці можуть відвідувати 143 країни світу без візи або з отриманням візи по прибуттю.
Український паспорт у топ-30 світу: Henley & Partners оприлюднили новий рейтинг сили паспортів
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Світові лідери
Статус найпотужнішого паспорта світу зберіг за собою Сінгапур. Громадяни цієї країни мають безвізовий доступ до 192 держав, що є абсолютним рекордом.
Другу сходинку розділили між собою Південна Корея та Японія, чиї паспорти відкривають двері до 188 країн. Трійку лідерів замикає європейський блок: Данія, Люксембург, Іспанія, Швеція та Швейцарія (безвіз до 186 країн).
Україна
Україна впевнено тримається у першій третині списку, випереджаючи багато країн регіону. 30-та позиція підтверджує стратегічний курс на розширення міжнародної співпраці та збереження чинних безвізових угод, попри виклики воєнного часу.
Водночас варто зазначити, що у рейтингу 2025 року Україна також посідала 30-те місце, однак торік українці могли відвідувати 148 країн проти 143 — цього року. До повномасштабного вторгнення, у 2021 році, Україна перебувала на 38-му місці, тоді для подорожей було доступно 136 країн без візи.
Антирейтинг
На нижніх щаблях індексу ситуація залишається незмінною. Найменшу свободу пересування мають громадяни країн, що охоплені тривалими конфліктами:
- Афганістан (101 місце) — лише 24 безвізові країни;
- Сирія — 26 країн;
- Ірак — 29 країн.
Коментарі - 1