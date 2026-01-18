Тривалість життя в найбільших економіках світу значно вища, ніж в Україні

Світовий рейтинг тривалості життя демонструє значний розрив між найбагатшими країнами та Україною, яка продовжує долати складні демографічні виклики. Згідно з даними Visual Capitalist, Японія залишається світовим лідером за довголіттям, тоді як Україна демонструє показники, що поступаються більшості країн першої десятки за рівнем ВВП.

Глобальні лідери та аутсайдери серед топ-економік

За даними 2025 року, найвища тривалість життя зафіксована в таких країнах:

Японія: 85 років (найвищий показник у рейтингу).

Франція, Італія, Іспанія, Південна Корея, Австралія, Швейцарія, Швеція, Сінгапур: по 84 роки.

США: 80 років.

Китай: 79 років.

Найнижчий показник серед 30 найбільших економік має Індонезія — 72 роки. Індія та росія зафіксували 73 та 74 роки відповідно.

Демографічний портрет України

України немає у цьому списку, але дані ООН на 2025 рік вказують на збереження стабільного розриву у тривалості життя між статями в Україні:

Середня тривалість життя:

Жінки: 80 років.

Чоловіки: 70 років.

Населення: 39 000 000 осіб.

Вікова структура:

0−14 років: 14%.

15−64 роки: 67%.

65+ років: 19%.

Порівняльний аналіз

Цікаво, що тривалість життя українських жінок (80 років) відповідає загальному показнику США та Саудівської Аравії. Проте українські чоловіки (70 років) за тривалістю життя перебувають нижче за найнижчий щабель топ-30 економік світу.

Висока частка населення віком понад 65 років (19%) свідчить про інтенсивне старіння нації, що є характерним як для розвинених країн Європи, так і для України в умовах війни, міграційних та соціальних потрясінь.