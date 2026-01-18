Тривалість життя в найбільших економіках світу значно вища, ніж в Україні

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 січня 2026, 12:12

Тривалість життя в найбільших економіках світу значно вища, ніж в Україні

Світовий рейтинг тривалості життя демонструє значний розрив між найбагатшими країнами та Україною, яка продовжує долати складні демографічні виклики. Згідно з даними Visual Capitalist, Японія залишається світовим лідером за довголіттям, тоді як Україна демонструє показники, що поступаються більшості країн першої десятки за рівнем ВВП.

Тривалість життя в найбільших економіках світу значно вища, ніж в Україні
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Глобальні лідери та аутсайдери серед топ-економік

За даними 2025 року, найвища тривалість життя зафіксована в таких країнах:

  • Японія: 85 років (найвищий показник у рейтингу).
  • Франція, Італія, Іспанія, Південна Корея, Австралія, Швейцарія, Швеція, Сінгапур: по 84 роки.
  • США: 80 років.
  • Китай: 79 років.

Найнижчий показник серед 30 найбільших економік має Індонезія — 72 роки. Індія та росія зафіксували 73 та 74 роки відповідно.

Демографічний портрет України

України немає у цьому списку, але дані ООН на 2025 рік вказують на збереження стабільного розриву у тривалості життя між статями в Україні:

Середня тривалість життя:

  • Жінки: 80 років.
  • Чоловіки: 70 років.
  • Населення: 39 000 000 осіб.

Вікова структура:

  • 0−14 років: 14%.
  • 15−64 роки: 67%.
  • 65+ років: 19%.

Порівняльний аналіз

Цікаво, що тривалість життя українських жінок (80 років) відповідає загальному показнику США та Саудівської Аравії. Проте українські чоловіки (70 років) за тривалістю життя перебувають нижче за найнижчий щабель топ-30 економік світу.

Висока частка населення віком понад 65 років (19%) свідчить про інтенсивне старіння нації, що є характерним як для розвинених країн Європи, так і для України в умовах війни, міграційних та соціальних потрясінь.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
zevs1
zevs1
18 січня 2026, 12:28
#
Какие условия создало государство то вот такая и жизнь у простого Украинца непродолжительная.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає ярослав гедеон и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами