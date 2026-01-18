Нафтогаз торік імпортував 5,7 мільярда кубометрів газу, щоб компенсувати втрати від обстрілів

Упродовж 2025 року Група «Нафтогаз» закупила за кордоном 5,7 млрд кубометрів газу, щоб гарантувати стабільне проходження опалювального сезону. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко після наради з очільником Нафтогазу Сергієм Корецьким.

Заміщення втраченого видобутку: 5,7 млрд кубів газу

Через цілеспрямовані російські атаки на об'єкти газовидобутку Україна зіткнулася з безпрецедентним падінням внутрішнього виробництва (в окремі періоди 2025 року втрати сягали від 40% до 60%).

Щоб не допустити дефіциту, було реалізовано стратегію масованого імпорту:

Обсяг: У 2025 році забезпечено постачання 5,7 млрд кубометрів газу.

Фінансування: З державного бюджету було виділено 8 млрд грн, решту потреб покрили за рахунок допомоги міжнародних партнерів.

Свириденко зазначила, що імпортне паливо дозволило повністю замістити обсяги, які країна не змогла видобути самостійно через обстріли.

Ситуація на місцях та прифронтові зони

Попри складні умови, газопостачання залишається стабільним у більшості регіонів. По всій країні цілодобово чергують 474 бригади.

Особлива увага зараз — прифронтовим Чернігівській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областям.

У Херсоні, де інфраструктура зруйнована найбільше, «Нафтогаз» забезпечує мешканців автономними газовими та електричними обігрівачами (вже передано 1750 одиниць).

Державна мережа АЗК «Укрнафта» працює як хаби допомоги, де можна зігрітися та зарядити гаджети під час відключень.

«Визначили чіткі параметри імпорту на наступний період, щоб пройти безпрецедентно складний опалювальний період цієї зими», — зазначила Свириденко.