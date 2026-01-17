Multi від Мінфін
17 січня 2026, 14:06

Кіберполіція попереджає: шахраї викрадають Telegram-акаунти через «безкоштовне пальне»

Шахраї в Україні запустили масштабну фішингову кампанію, обіцяючи водіям по 10 літрів безкоштовного пального за підписку на Telegram-канали. Замість обіцяних бонусів користувачі ризикують назавжди втратити доступ до своїх месенджерів та особистих даних. Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

Кіберполіція попереджає: шахраї викрадають Telegram-акаунти через «безкоштовне пальне»
Фото: freepik

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як працює ця шахрайська схема?

Зловмисники розсилають у соцмережах та месенджерах повідомлення, стилізовані під акції відомих мереж АЗС. Схема складається з кількох етапів:

  • Приваблива пропозиція: Користувачу пропонують «промокод на 10 літрів» за підписку на канал.
  • Фішинговий сайт: Посилання веде на підроблену сторінку, яка виглядає як офіційний сайт автозаправки.
  • Перехоплення доступу: Для «активації» промокоду жертву просять ввести номер телефону та секретний код, що приходить у SMS або через Telegram.
  • Блокування власника: Отримавши доступ до акаунта, шахраї протягом 24 годин завершують усі активні сесії справжнього власника та встановлюють власну двофакторну автентифікацію.

У результаті зловмисники використовують вкрадений профіль для подальшої розсилки фейків від вашого імені або доступу до приватних листувань.

Як захистити себе: поради фахівців

Щоб не стати жертвою кіберзлочинців, дотримуйтеся простих правил безпеки:

  • Перевіряйте першоджерело: Жодна велика мережа АЗС не розсилає безкоштовне пальне через сумнівні посилання. Усі акції публікуються лише на офіційних сайтах та верифікованих сторінках компаній.
  • Ігноруйте підозрілі посилання: Не переходьте за адресами, отриманими в месенджерах від незнайомців або навіть від друзів (їх теж могли зламати).
  • Бережіть коди підтвердження: Ніколи й нікому не повідомляйте коди, які приходять від Telegram або в SMS.

Якщо ви вже ввели дані на сумнівному сайті, негайно зайдіть у «Налаштування» — «Пристрої» та завершіть усі активні сесії Telegram, окрім поточної, а також змініть пароль двофакторної автентифікації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
