Бельгійський банківський гігант KBC першим у країні відкриває доступ до криптовалют

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 січня 2026, 12:13

Бельгійський банківський гігант KBC першим у країні відкриває доступ до криптовалют

Бельгія робить історичний крок у зближенні традиційних фінансів та цифрових активів. Починаючи з 16 лютого, KBC стане першим бельгійським банком, який дозволить своїм клієнтам купувати та продавати криптовалюту безпосередньо через власну інвестиційну платформу Bolero. Про це повідомляє пресслужба банку.

Бельгійський банківський гігант KBC першим у країні відкриває доступ до криптовалют
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Безпека та регулювання за стандартами ЄС

Це перша ініціатива в Бельгії, яка працюватиме у повністю легальному полі згідно з європейським регламентом MiCAR. Банк уже подав необхідні документи для отримання статусу постачальника послуг криптоактивів (CASP).

На старті інвесторам будуть доступні дві найпопулярніші криптовалюти: біткоїн та Ethereum.

«Закрита система» для захисту коштів

Щоб мінімізувати ризики шахрайства та відмивання грошей, KBC впроваджує модель «закритого циклу» (closed-loop):

  • Тільки всередині платформи: Клієнти зможуть купувати та продавати крипту виключно в межах Bolero.
  • Жодних зовнішніх переказів: Ви не зможете переказати монети на сторонні гаманці (як-от MetaMask чи Binance) або прийняти переказ ззовні.
  • Зберігання: Банк бере на себе зберігання активів у власній безпечній архітектурі. Клієнтам не потрібно хвилюватися про втрату приватних ключів — за безпеку відповідає банк.

Умови для інвесторів

Послуга орієнтована на досвідчених користувачів, які самостійно приймають рішення (принцип execution-only). Перед початком торгівлі кожен клієнт має пройти тест на знання ризиків. Через «Академію Bolero» банк надаватиме навчальні матеріали, щоб інвестори розуміли волатильність ринку.

Зазначається, що дане рішення ухвалено на основі досліджень, які показали, що 45% бельгійців у віці 30+ років уже інвестують у криптоактиви.

Попередження про ризики

Попри банківський рівень безпеки, KBC наголошує на високих ризиках:

  • Криптовалюти не покриваються державною схемою гарантування вкладів.
  • Можлива повна втрата інвестованого капіталу через різкі коливання цін.
  • Криптоактиви мають обмежене використання як засіб платежу.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Німеччині DZ BANK запускає платформу для купівлі криптовалют через мережу Volksbanken та Raiffeisenbanken.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 26 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами