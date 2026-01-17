Бельгійський банківський гігант KBC першим у країні відкриває доступ до криптовалют

Бельгія робить історичний крок у зближенні традиційних фінансів та цифрових активів. Починаючи з 16 лютого, KBC стане першим бельгійським банком, який дозволить своїм клієнтам купувати та продавати криптовалюту безпосередньо через власну інвестиційну платформу Bolero. Про це повідомляє пресслужба банку.

Безпека та регулювання за стандартами ЄС

Це перша ініціатива в Бельгії, яка працюватиме у повністю легальному полі згідно з європейським регламентом MiCAR. Банк уже подав необхідні документи для отримання статусу постачальника послуг криптоактивів (CASP).

На старті інвесторам будуть доступні дві найпопулярніші криптовалюти: біткоїн та Ethereum.

«Закрита система» для захисту коштів

Щоб мінімізувати ризики шахрайства та відмивання грошей, KBC впроваджує модель «закритого циклу» (closed-loop):

Тільки всередині платформи: Клієнти зможуть купувати та продавати крипту виключно в межах Bolero.

Жодних зовнішніх переказів: Ви не зможете переказати монети на сторонні гаманці (як-от MetaMask чи Binance) або прийняти переказ ззовні.

Зберігання: Банк бере на себе зберігання активів у власній безпечній архітектурі. Клієнтам не потрібно хвилюватися про втрату приватних ключів — за безпеку відповідає банк.

Умови для інвесторів

Послуга орієнтована на досвідчених користувачів, які самостійно приймають рішення (принцип execution-only). Перед початком торгівлі кожен клієнт має пройти тест на знання ризиків. Через «Академію Bolero» банк надаватиме навчальні матеріали, щоб інвестори розуміли волатильність ринку.

Зазначається, що дане рішення ухвалено на основі досліджень, які показали, що 45% бельгійців у віці 30+ років уже інвестують у криптоактиви.

Попередження про ризики

Попри банківський рівень безпеки, KBC наголошує на високих ризиках:

Криптовалюти не покриваються державною схемою гарантування вкладів.

Можлива повна втрата інвестованого капіталу через різкі коливання цін.

Криптоактиви мають обмежене використання як засіб платежу.

