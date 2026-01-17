НБУ продав на міжбанку за тиждень понад $900 мільйонів для підтримки гривні

Національний банк протягом тижня, з 12 по 16 січня, не купував на міжбанківському ринку валюту та продав $904,9 млн. Це вже третій тиждень поспіль, коли регулятор не купує валюту. Про це свідчать дані НБУ .

Нацбанк наростив продаж валюти на $192,8 млн порівняно з попереднім тижнем, однак це не зупинило зростання долара до нового рекорду.

З початку року НБУ на міжбанку:

не купував валюту;

продав $1 617 млн.

Нагадаємо

На понеділок, 19 січня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,41 грн — це новий історичний максимум. Попередній рекорд було зафіксовано 16 січня на позначці 43,39 грн.