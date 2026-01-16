«Ефект Трампа» вдарив по футболу: УЄФА втратила $54 млн через падіння американської валюти

Зміна політичного ландшафту в США та нестабільність на валютних ринках дісталися і європейського футболу. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прозвітував про значні фінансові втрати за минулий сезон, спричинені різким падінням курсу долара. Організація пов'язує це з «геополітичною динамікою» та зниженням довіри інвесторів після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Про це повідомляє ESPN, 16 січня.

Курсові гойдалки: мінус 9% вартості

Згідно з фінансовим звітом УЄФА за сезон 2024−2025, організація втратила близько 47 мільйонів євро (54,5 млн доларів) виключно на курсових різницях. Головною причиною стало ослаблення долара США на 9% відносно інших світових валют у перші місяці 2025 року.

Економісти вказують, що така поведінка валютного ринку була реакцією на політичну невизначеність після інавгурації президента Трампа у січні минулого року.

«У попередні роки УЄФА вигравала від сильного долара США, що призводило до значних прибутків від обміну валют. Однак у березні 2025 року ситуація змінилася, і долар США стрімко ослаб… внаслідок економічної, ринкової та геополітичної динаміки», — йдеться у 52-сторінковому звіті організації.

Удар по резервах

Отримані збитки фактично «з'їли» фінансовий результат організації, призвівши до загального чистого мінуса в розмірі 46,2 млн євро. Ці втрати довелося покривати зі стратегічних резервів УЄФА.

На кінець червня резервний фонд скоротився до 521,8 млн євро. Це критично близька сума до мінімального порогу в 500 млн євро, який УЄФА намагається підтримувати для гарантування виплат 55 національним федераціям та проведення турнірів.

В організації пояснили, що змушені тримати значну частину активів саме в доларах для забезпечення хеджування (страхування) транзакцій, тому коли курс обвалився, «суттєві збитки були неминучими».