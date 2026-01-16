Криптобіржа Coinbase виходить на ринок акцій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 січня 2026, 19:05

Криптобіржа Coinbase виходить на ринок акцій

Криптовалютний гігант Coinbase офіційно оголосив про експансію на традиційний фондовий ринок, кидаючи виклик таким титанам, як Schwab, Fidelity та своєму головному конкуренту — Robinhood. Попри те, що компанія виходить у цю нішу із запізненням, генеральний директор Браян Армстронг переконаний у стратегічній перевазі свого бізнесу в довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Fortune, 16 січня.

Криптовалютний гігант Coinbase офіційно оголосив про експансію на традиційний фондовий ринок, кидаючи виклик таким титанам, як Schwab, Fidelity та своєму головному конкуренту — Robinhood.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стратегія

Рішення додати можливість торгівлі акціями є частиною амбітного плану Coinbase зі створення універсальної платформи. Мета компанії — дати користувачам можливість інвестувати в акції, ринки прогнозів та інші активи в одному місці. Це дозволить диверсифікувати джерела доходів та розширити клієнтську базу.

Однак успіх цієї ініціативи не гарантований. Аналітики вказують на те, що акції Robinhood, яка вже давно поєднує торгівлю цінними паперами та криптовалютами, останніми роками демонструють значно кращу динаміку, ніж папери Coinbase.

Ставка на токенізацію

Браян Армстронг не вважає, що компанія запізнилася. В інтерв'ю він підкреслив, що Coinbase грає в «довгу гру». Його візія базується на тому, що в майбутньому всі активи перейдуть на блокчейн, і саме його компанія стане фундаментом нової ери фінансів.

«Ми маємо глибоку експертизу в криптосфері та найбільш довірений бренд у цій галузі. Ми зберігаємо більше криптоактивів, ніж будь-яка інша компанія. Тому я думаю, що ми станемо ідеальним мостом між традиційними фінансами та криптовалютами, а згодом — драйвером зльоту токенізованих акцій», — заявив Армстронг.

Як це працюватиме

На початковому етапі Coinbase продаватиме акції у традиційний спосіб, співпрацюючи з фінтех-компанією Apex Fintech Solutions, яка забезпечить технічну сторону операцій. Послуга наразі доступна обмеженому колу користувачів, але найближчими тижнями планується масштабування на всіх клієнтів.

Проте кінцева мета Армстронга — це токенізовані активи.

«Найцікавіша пропозиція — це токенізований актив, який має повне забезпечення один до одного і надає власнику всі права, чи то дивіденди, чи то право голосу», — пояснив CEO.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами