Криптобіржа Coinbase виходить на ринок акцій

Криптовалютний гігант Coinbase офіційно оголосив про експансію на традиційний фондовий ринок, кидаючи виклик таким титанам, як Schwab, Fidelity та своєму головному конкуренту — Robinhood. Попри те, що компанія виходить у цю нішу із запізненням, генеральний директор Браян Армстронг переконаний у стратегічній перевазі свого бізнесу в довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Fortune, 16 січня.

Стратегія

Рішення додати можливість торгівлі акціями є частиною амбітного плану Coinbase зі створення універсальної платформи. Мета компанії — дати користувачам можливість інвестувати в акції, ринки прогнозів та інші активи в одному місці. Це дозволить диверсифікувати джерела доходів та розширити клієнтську базу.

Однак успіх цієї ініціативи не гарантований. Аналітики вказують на те, що акції Robinhood, яка вже давно поєднує торгівлю цінними паперами та криптовалютами, останніми роками демонструють значно кращу динаміку, ніж папери Coinbase.

Ставка на токенізацію

Браян Армстронг не вважає, що компанія запізнилася. В інтерв'ю він підкреслив, що Coinbase грає в «довгу гру». Його візія базується на тому, що в майбутньому всі активи перейдуть на блокчейн, і саме його компанія стане фундаментом нової ери фінансів.

«Ми маємо глибоку експертизу в криптосфері та найбільш довірений бренд у цій галузі. Ми зберігаємо більше криптоактивів, ніж будь-яка інша компанія. Тому я думаю, що ми станемо ідеальним мостом між традиційними фінансами та криптовалютами, а згодом — драйвером зльоту токенізованих акцій», — заявив Армстронг.

Як це працюватиме

На початковому етапі Coinbase продаватиме акції у традиційний спосіб, співпрацюючи з фінтех-компанією Apex Fintech Solutions, яка забезпечить технічну сторону операцій. Послуга наразі доступна обмеженому колу користувачів, але найближчими тижнями планується масштабування на всіх клієнтів.

Проте кінцева мета Армстронга — це токенізовані активи.

«Найцікавіша пропозиція — це токенізований актив, який має повне забезпечення один до одного і надає власнику всі права, чи то дивіденди, чи то право голосу», — пояснив CEO.