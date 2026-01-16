Трамп погрожує митами країнам, які не підтримують його зазіхання на Гренландію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо своїх геополітичних амбіцій в Арктиці. Американський лідер попередив, що готовий застосувати інструменти економічного тиску, зокрема торговельні мита, проти країн, які не підтримають його плани щодо встановлення контролю над Гренландією. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP, 16 січня, передає Barron's.

Національна безпека як аргумент

Заява пролунала під час круглого столу з питань охорони здоров'я у Білому домі. Трамп чітко пов'язав питання приналежності найбільшого острова у світі з питаннями обороноздатності Сполучених Штатів.

«Я можу накласти мита на країни, якщо вони не погодяться щодо Гренландії, тому що Гренландія потрібна нам для національної безпеки», — заявив президент США.

Союзники під прицілом

Особливої гостроти ситуації додає той факт, що Гренландія є автономною територією у складі Королівства Данія. Данія — давній та стратегічний партнер США, а також член НАТО.

Погроза застосувати мита фактично означає готовність Вашингтона розпочати торговельну війну з власними європейськими союзниками заради досягнення територіальних цілей. Наразі не уточнюється, про які саме країни, окрім Данії, може йтися, та які конкретні кроки планує здійснити адміністрація Трампа для «взяття під контроль» острова.