Долар та євро подешевшали на українському міжбанку у п'ятницю, 16 січня. Про це свідчать дані торгів.
16 січня 2026, 17:31
Долар та євро подешевшали у п'ятницю на міжбанку
|
Відкриття 16 січня
|
Закриття 16 січня
|
Зміни
|
43,56/43,59
|
43,31/43,36
|
25/23
|
50,59/50,61
|
50,32/50,36
|
27/25
Офіційний курс: долар — 43,41 грн, євро — 50,43 грн.
Середній курс у банках: 43,20−43,73 грн/долар, 50,30−50,90 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,40−43,50, євро — 50,58−50,75 грн.
Джерело: Мінфін
