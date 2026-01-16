Ринок $4 трлн, біткоїн оновив максимум, а стейблкоїни стали «розрахунковим шаром» для глобальних платежів — річний звіт Binance

Binance Research — аналітичний підрозділ криптобіржі Binance — опублікував звіт Full-Year 2025 & Themes for 2026. У ньому аналітики підбили підсумки ключових подій крипторинку у 2025 році та окреслили основні теми, за якими варто стежити у 2026-му.

2025 рік виявився суперечливим: сукупна капіталізація крипторинку вперше в історії перевищувала $4 трлн, а біткоїн піднімався до нового історичного максимуму — $126 000.

Водночас за підсумками року ринок завершив рік зі зниженням приблизно на 7,9%, а внутрішньорічний діапазон коливань капіталізації становив близько 76%: від ~$2,39 трлн (квітень) до ~$4,22 трлн (жовтень).

Експерти наголошують, що на динаміку дедалі сильніше впливають макроекономічні умови та традиційні фінансові цикли, а не лише «крипто-нативне» прийняття.

Макро та ринки: від «data fog» до «risk reboot» у 2026 році

У звіті 2025 рік описано як період «data fog» — високої невизначеності та різких розворотів ризику. На 2026 рік команда виділяє сценарій «policy triumvirate» — поєднання фіскального стимулювання, монетарного пом’якшення та дерегуляції як потенційну трикомпонентну підтримку для ризикових активів.

Серед конкретних орієнтирів: очікуваний компонент повернення капіталу в обсязі ~$100−150 млрд у I кварталі 2026 року та оцінка, що фіскальна політика може додати близько ~2,3% до зростання ВВП у I кв. 2026-го — це найбільший квартальний імпульс із початку 2021 року.

Біткоїн: інституційний «канал попиту» сильніший, ніж активність базового шару

За оцінками Binance Research, у 2025 році біткоїн зберігав домінування на рівні ~58−60% і капіталізацію близько ~$1,8 трлн, водночас попит дедалі помітніше «перетікав» в офчейн-канали. У США спотові BTC-ETF акумулювали понад $21 млрд чистих притоків, а корпоративні резерви перевищили 1,1 млн BTC (близько 5,5% пропозиції).

Мережа при цьому зміцнювалася: хешрейт перевищив 1 ZH/s, а складність майнінгу зросла приблизно на 36% р/р. Водночас базова активність охолоджувалася: кількість активних адрес зменшилася приблизно на 16% р/р, що підсилює тезу про Bitcoin як макрофінансовий актив, де ліквідність і ціноутворення дедалі частіше формуються через фінансову інфраструктуру, а не через транзакційне навантаження рівня L1.

Протокольний рівень: консолідація навколо «економічно значущих» мереж

У звіті зафіксовано поляризацію L1-ландшафту: «активність» сама по собі перестає бути гарантією економічної значущості. Як опорні мережі виокремлюються Ethereum, Solana та BNB Chain.

Наприкінці 2025 року Ethereum мав ринкову капіталізацію $358,6 млрд і DeFi TVL $68,8 млрд за найбільшої бази розробників (~10 760), але лише близько ~2,1 млн транзакцій на день на базовому шарі.

Solana завершила рік на рівні 238,5 млн транзакцій на день і приблизно ~2,1 млн щоденних активних адрес. BNB Chain у зведенні метрик відзначена високим рівнем роздрібної активності (18,7 млн транзакцій на день) та розвитком напрямів on-chain trading, стейблкоїнів і RWA.

DeFi: «інституціоналізація» та зміщення фокусу на ефективність виконання

Експерти описують 2025 рік як переломний для DeFi: сектор завершує перехід від «дикої спекуляції» до структурної інституціоналізації, де ключовими стають ефективність капіталу та комплаєнс. Станом на 31 грудня 2025 року DeFi TVL становив $124,4 млрд.

Водночас одним із головних сигналів названо не ціну активів, а залученість: monthly active users децентралізованих протоколів — 353 млн. На цьому тлі співвідношення DEX-to-CEX досягало історичних рівнів — майже 20% на споті та 10% на ф’ючерсах наприкінці 2025 року, що відображає зростання ролі ончейн-виконання.

Стейблкоїни: розрахунковий шар із масштабом «більше, ніж Visa»

Окремий акцент у звіті зроблено на стейблкоїнах як домінуючому розрахунковому шарі. У 2025 році вони обробили близько $33 трлн річного обсягу транзакцій (+~72% р/р) за капіталізації близько ~$300 млрд.

Середня «швидкість обігу» оцінюється приблизно у 110 разів на рік — тобто умовний «стейблкоїн-долар» обертається раз на ~3,3 дня. Для порівняння у звіті наведено орієнтир: річний обсяг транзакцій Visa — близько ~$16 трлн. Наприкінці 2025 року середні місячні обсяги (30D rolling) у стейблкоїнів сягали ~$3,5 трлн.

Токенізація та регулювання: інфраструктурні «рейки» для 2026 року

У частині про інфраструктурні «рейки» для інституцій Binance Research відзначає прискорення токенізації: ончейн-акції зросли з $270 млн до $780 млн, а ончейн-облігації — з $4,2 млрд до $9,8 млрд.

З регуляторного боку у звіті виокремлено прогрес щодо стейблкоїн-рамок і очікувану роль законодавчої визначеності як чинника, що може перетворити регулювання з «зустрічного вітру» на конкурентний «рів» для зрілих гравців індустрії.

Що далі: теми 2026 року

Серед ключових тем 2026 року, за якими варто стежити, Binance Research виокремлює: