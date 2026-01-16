Будинки з електроопаленням не відключатимуть: Шмигаль назвав умови

Уряд ухвалив рішення прирівняти житлові будинки з електричною системою опалення до об'єктів критичної інфраструктури. Це означає, що під час планових обмежень електроенергії такі будинки залишатимуться зі світлом та теплом. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За словами міністра, Штаб із ліквідації наслідків ворожих обстрілів уже оформив усі необхідні протоколи:

Захист від відключень: Найближчим часом такі будинки внесуть до спеціальних переліків, після чого оператори систем розподілу перестануть їх відключати за плановими графіками.

Виняток: Недоторканність енергопостачання діє лише для планових вимкнень. У разі виникнення аварійних ситуацій, коли автоматика спрацьовує на захист мережі, знеструмлення може торкнутися і таких будинків, попри їхній статус.

«Зараз ці будинки вносяться до відповідних переліків. Вони не будуть виключатись, за винятком очевидних аварійних випадків, коли система відключає і об'єкти критичної інфраструктури також», — пояснив Шмигаль.

Нагадаємо

Через запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергосистемі, уряд ухвалив рішення про пом'якшення правил пересування у нічний час. Головна мета змін — забезпечити громадянам доступ до тепла та світла під час сильних морозів.