Уряд ухвалив рішення прирівняти житлові будинки з електричною системою опалення до об'єктів критичної інфраструктури. Це означає, що під час планових обмежень електроенергії такі будинки залишатимуться зі світлом та теплом. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.
16 січня 2026, 13:16
Будинки з електроопаленням не відключатимуть: Шмигаль назвав умови
Деталі
За словами міністра, Штаб із ліквідації наслідків ворожих обстрілів уже оформив усі необхідні протоколи:
- Захист від відключень: Найближчим часом такі будинки внесуть до спеціальних переліків, після чого оператори систем розподілу перестануть їх відключати за плановими графіками.
- Виняток: Недоторканність енергопостачання діє лише для планових вимкнень. У разі виникнення аварійних ситуацій, коли автоматика спрацьовує на захист мережі, знеструмлення може торкнутися і таких будинків, попри їхній статус.
«Зараз ці будинки вносяться до відповідних переліків. Вони не будуть виключатись, за винятком очевидних аварійних випадків, коли система відключає і об'єкти критичної інфраструктури також», — пояснив Шмигаль.
Нагадаємо
Через запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергосистемі, уряд ухвалив рішення про пом'якшення правил пересування у нічний час. Головна мета змін — забезпечити громадянам доступ до тепла та світла під час сильних морозів.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2
«Електричний газовий котел в квартирі-це електрична система опалення?» — ні.
«А якщо у будинка своя газова котельна (електричні плити), яка не працює, коли немає електроенергії?» — так мова була про опалення, а не про «електричні плити», якщо в такому будинку батареї в квартирі працюють тільки коли є електроенергія — то це воно, якщо батареї працюють не від загальної подачі електроенергії - то ні.