16 січня 2026, 13:16

Будинки з електроопаленням не відключатимуть: Шмигаль назвав умови

Уряд ухвалив рішення прирівняти житлові будинки з електричною системою опалення до об'єктів критичної інфраструктури. Це означає, що під час планових обмежень електроенергії такі будинки залишатимуться зі світлом та теплом. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Будинки з електроопаленням не відключатимуть: Шмигаль назвав умови
Фото: Денис Шмигаль

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За словами міністра, Штаб із ліквідації наслідків ворожих обстрілів уже оформив усі необхідні протоколи:

  • Захист від відключень: Найближчим часом такі будинки внесуть до спеціальних переліків, після чого оператори систем розподілу перестануть їх відключати за плановими графіками.
  • Виняток: Недоторканність енергопостачання діє лише для планових вимкнень. У разі виникнення аварійних ситуацій, коли автоматика спрацьовує на захист мережі, знеструмлення може торкнутися і таких будинків, попри їхній статус.

«Зараз ці будинки вносяться до відповідних переліків. Вони не будуть виключатись, за винятком очевидних аварійних випадків, коли система відключає і об'єкти критичної інфраструктури також», — пояснив Шмигаль.

Нагадаємо

Через запровадження режиму надзвичайної ситуації в енергосистемі, уряд ухвалив рішення про пом'якшення правил пересування у нічний час. Головна мета змін — забезпечити громадянам доступ до тепла та світла під час сильних морозів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
natere
natere
16 січня 2026, 14:29
#
Що означає-електрична система опалення? Електричний газовий котел в квартирі-це електрична система опалення? А якщо у будинка своя газова котельна (електричні плити), яка не працює, коли немає електроенергії?
+
0
Перший Потужний
Перший Потужний
16 січня 2026, 14:58
#
«Що означає-електрична система опалення?» — це коли в тебе батареї в квартирі працюють тільки коли є світло.

«Електричний газовий котел в квартирі-це електрична система опалення?» — ні.

«А якщо у будинка своя газова котельна (електричні плити), яка не працює, коли немає електроенергії?» — так мова була про опалення, а не про «електричні плити», якщо в такому будинку батареї в квартирі працюють тільки коли є електроенергія — то це воно, якщо батареї працюють не від загальної подачі електроенергії - то ні.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 68 незареєстрованих відвідувачів.
