16 січня 2026, 12:51

Interactive Brokers дозволив поповнювати рахунки стейблкоїнами USDC, RLUSD та PYUSD

Один із провідних світових брокерів Interactive Brokers запровадив можливість поповнення торгових рахунків через стейблкоїни, що дозволяє клієнтам вносити кошти цілодобово, включно з вихідними та святковими днями. На старті доступна монета USDC, а незабаром планується додати RLUSD від Ripple та PYUSD від PayPal. Про це повідомляє CoinDesk, 16 січня.

Один із провідних світових брокерів Interactive Brokers запровадив можливість поповнення торгових рахунків через стейблкоїни, що дозволяє клієнтам вносити кошти цілодобово, включно з вихідними та святковими днями.

Механізм роботи нової функції

Брокерська компанія реалізувала інновацію у співпраці з інфраструктурним постачальником ZeroHash. Клієнти можуть перераховувати USDC зі свого криптогаманця на захищену адресу, де монети автоматично перетворюються на американські долари та надходять на брокерський рахунок. Вся операція займає кілька хвилин, що забезпечує практично миттєвий доступ до торгівлі акціями та іншими фінансовими інструментами.

Уже протягом наступного тижня брокер розширить список підтримуваних цифрових валют, додавши RLUSD від компанії Ripple та PYUSD від платіжного гіганта PayPal.

Переваги для міжнародних клієнтів

Генеральний директор Interactive Brokers Мілан Галік наголосив, що новий спосіб поповнення рахунків особливо корисний для міжнародних інвесторів, які стикаються з тривалими та дорогими міжнародними банківськими переказами.

«Фінансування стейблкоїнами надає міжнародним інвесторам швидкість та гнучкість, необхідні на сучасних ринках. Клієнти можуть переказувати кошти та починати торгівлю за лічені хвилини, одночасно зменшуючи транзакційні витрати», — зазначив Галік.

Вартість послуги та комісії

Сам брокер не стягує плату за депозити в стейблкоїнах. Проте клієнти несуть певні витрати:

  • Партнер ZeroHash бере 0,30% за конвертацію криптовалюти в долари США (мінімальна сума — $1)
  • Користувачі самостійно оплачують мережеві збори блокчейну (gas fee) за транзакцію

Анонс позитивно вплинув на котирування: у четвер акції Interactive Brokers зросли понад 3%, встановивши історичний рекорд на рівні 75 доларів за акцію.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 1

+
0
Kanarej
Kanarej
16 січня 2026, 14:34
#
А вот это отлично. Работающий и довольно простой механизм для инвестирования за рубежом и обхода ограничений НБУ.
