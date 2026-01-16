Multi від Мінфін
16 січня 2026, 12:26

Lufthansa заборонила використання павербанків на борту

Німецький авіаперевізник Lufthansa Group впроваджує суворі обмеження на експлуатацію портативних зарядних пристроїв та електронних сигарет під час польотів. Нові заходи безпеки набули чинності у четвер, 15 січня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Lufthansa заборонила використання павербанків на борту
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Павербанки лише для перевезення

Відтепер пасажирам категорично заборонено використовувати або заряджати павербанки на борту літака. Якщо раніше мандрівники звикли підживлювати смартфони під час перельоту, то зараз пристрої мають бути вимкнені протягом усього рейсу.

Рішення ухвалено через почастішання випадків самозаймання літієвих акумуляторів у салонах літаків. Обмеження відповідають рекомендаціям міжнародних авіаційних організацій (EASA, FAA, IATA та ICAO.) і вже почали впроваджуватися іншими авіакомпаніями з 2025 року.

Як правильно перевозити пристрої

Авіакомпанія встановила чіткий регламент щодо того, де саме мають перебувати акумулятори під час польоту:

  • Тільки ручна поклажа: Перевезення павербанків у зареєстрованому багажі суворо заборонено.
  • Де тримати: Заборонено класти зарядні пристрої на багажні полиці над сидіннями. Вони мають бути безпосередньо біля пасажира — наприклад, у кишені крісла попереду або у власній кишені.
  • Кількість та ємність: Одна особа може взяти не більше двох пристроїв ємністю до 100 Вт-год кожен. Для пристроїв від 100 до 160 Вт-год потрібно отримати спеціальний дозвіл авіакомпанії ще під час бронювання квитків.

Електронні сигарети та винятки

Схожі правила діють і для вейпів: їх можна транспортувати лише в ручній поклажі. Вони повинні бути повністю вимкнені та надійно заховані, щоб виключити можливість випадкової активації.

Єдиний виняток зроблено для медичного обладнання: павербанки дозволено використовувати для підтримки роботи життєво важливих приладів. Проте навіть у цьому випадку заряджати самі накопичувачі від бортової мережі літака заборонено.

Порада пасажирам

Авіаперевізник рекомендує повністю заряджати гаджети в аеропортах перед вильотом, оскільки під час рейсу розраховувати можна буде лише на роз'єми в кріслах літака (якщо вони передбачені конструкцією), але не на власні зовнішні акумулятори.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
