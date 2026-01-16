НБУ оновив список «резервних» держоблігацій: до переліку додано новий випуск ОВДП

Національний банк актуалізував перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, якими банки мають право покривати частину своїх обов’язкових резервів. Оновлений список почав діяти з 14 січня 2026 року. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Що змінилося в переліку

Згідно з рішенням правління НБУ, у списку відбулася ротація паперів:

Додано: ОВДП з номером UA4000238844. Це новий випуск, який Міністерство фінансів уперше розмістило на аукціоні 6 січня 2026 року.

Виключено: ОВДП з номером UA4000227201. Причина — планове погашення цього випуску, яке відбулося у повному обсязі в листопаді 2025 року.

Загалом станом на середину січня перелік бенчмарк-ОВДП налічує 19 випусків цінних паперів, а саме: UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811, UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912, UA4000233613, UA4000234140, UA4000234553, UA4000234934, UA4000235642, UA4000236418, UA4000236632, UA4000237564 та новий UA4000238844.

Чому це важливо

Цей механізм є частиною стратегії НБУ щодо забезпечення фінансування державного бюджету на беземісійній основі (тобто без «друку» грошей).

Стимул для банків — банки отримують додаткову мотивацію купувати державні облігації, оскільки ними можна закрити до 60% обсягу обов'язкових резервів.

Підтримка бюджету — це забезпечує постійний попит на аукціонах Міністерства фінансів, дозволяючи державі залучати кошти на внутрішньому ринку.

Обов’язкові резерви

Це кошти, які комерційні банки зобов’язані зберігати на своєму рахунку в НБУ. Сума резервів залежить від обсягу депозитів та інших зобов’язань банку. Цей інструмент допомагає центробанку контролювати рівень ліквідності в банківській системі та згладжувати непередбачувані коливання ринку.

Можливість використання бенчмарк-ОВДП замість «живих» грошей для формування резервів дозволяє банкам ефективніше управляти своїми ресурсами, водночас підтримуючи фінансову стійкість держави.