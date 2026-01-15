За підсумками 2025 року дві ключові галузі — переробна промисловість та торгівля — забезпечили понад третину всіх надходжень до зведеного бюджету України. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
15 січня 2026, 18:07
Економічний фронт 2025: переробна промисловість та торгівля стали головними донорами бюджету
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Хто наповнював бюджет: лідери галузей
Сукупна частка двох провідних секторів економіки у податкових надходженнях склала понад 34%. Рейтинг галузей за їхнім внеском виглядає так:
- Переробна промисловість — 17,9% від загального обсягу.
- Оптова та роздрібна торгівля (включаючи ремонт автотранспорту) — 16,6%.
- Держуправління, оборона та соцстрахування — 12,4%.
- Фінансова та страхова діяльність — 8,4%.
Хто зростав найшвидше
У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано у таких галузях:
- переробна промисловість — +23,6 %, або +70,2 млрд грн,
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +24,8 %, або +67,6 млрд грн,
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — +25,9 %, або +52,4 млрд грн,
- сільське, лісове та рибне господарство — +35,8 %, або +27,9 млрд грн.
«Ми вдячні кожному, хто попри надскладні умови продовжує працювати, забезпечує людей роботою і відповідально сплачує податки. Це кошти на зарплати військовим, енергетикам, закупівлю техніки, медицину, освіту й реалізацію соціальних програм», — заявила Карнаух.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі