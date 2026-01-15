Економічний фронт 2025: переробна промисловість та торгівля стали головними донорами бюджету

За підсумками 2025 року дві ключові галузі — переробна промисловість та торгівля — забезпечили понад третину всіх надходжень до зведеного бюджету України. Про це повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто наповнював бюджет: лідери галузей

Сукупна частка двох провідних секторів економіки у податкових надходженнях склала понад 34%. Рейтинг галузей за їхнім внеском виглядає так:

Переробна промисловість — 17,9% від загального обсягу.

Оптова та роздрібна торгівля (включаючи ремонт автотранспорту) — 16,6%.

Держуправління, оборона та соцстрахування — 12,4%.

Фінансова та страхова діяльність — 8,4%.

Хто зростав найшвидше

У 2025 році, порівняно з 2024 роком, найбільше зростання сплати податків зафіксовано у таких галузях:

переробна промисловість — +23,6 %, або +70,2 млрд грн,

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — +24,8 %, або +67,6 млрд грн,

державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — +25,9 %, або +52,4 млрд грн,

сільське, лісове та рибне господарство — +35,8 %, або +27,9 млрд грн.

«Ми вдячні кожному, хто попри надскладні умови продовжує працювати, забезпечує людей роботою і відповідально сплачує податки. Це кошти на зарплати військовим, енергетикам, закупівлю техніки, медицину, освіту й реалізацію соціальних програм», — заявила Карнаух.