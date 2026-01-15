Держвиконавці у 2025 році стягнули на 50% більше боргів із зарплат

Органи державної виконавчої служби (ДВС) Міністерства юстиції звітують про значне підвищення ефективності роботи у сфері трудових суперечок. За підсумками 2025 року працівникам було повернуто 440,5 млн грн заборгованості із заробітної плати, що на 50,1% більше, ніж за попередній рік. Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Ключові показники 2025 року

Загальна сума боргів на виконанні: підлягали стягненню кошти за 43,4 тис. документів на загальну суму 2,45 млрд грн (у 2024 році — 2,03 млрд грн).

Фактичне стягнення: повністю виконано 8 867 документів, що на 82,4% перевищує показник 2024 року.

Завершені провадження: виконавці завершили понад 10,3 тис. справ на суму 521,8 млн грн (зростання на 58,3% за кількістю та на 30,5% за сумою).

У Міністерстві юстиції наголошують, що зростання показників свідчить про системне посилення роботи ДВС. Попри складну економічну ситуацію, державні виконавці активніше застосовують заходи примусового виконання рішень судів для захисту конституційних прав громадян на вчасну оплату праці.

Для порівняння, у 2024 році сума стягнутих коштів складала лише 293,5 млн грн. Зростання на понад 140 мільйонів гривень за рік підтверджує ефективність обраної стратегії контролю за трудовими виплатами.