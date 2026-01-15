Рада підтримала електронне працевлаштування. Що це значить

15 січня Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 14141 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо електронного документообігу при працевлаштуванні.

Що це означає

Метою законопроєкту є створення правових умов для укладення трудових договорів в електронній формі з використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису без необхідності фізичного подання документів, що посвідчують особу.

Законопрєктом пропонується викласти в новій редакції частину четверту статті 24 Кодексу законів про працю України, згідно з якою пропонується передбачити, що при укладенні трудового договору у вигляді електронного документа, ідентифікація (посвідчення) особи працівника здійснюється шляхом підписання трудового договору кваліфікованим або удосконаленим електронним підписом, а сторони можуть домовитися про створення, пересилання і зберігання даних такої особи та документів з питань трудових відносин між роботодавцем та працівником за їх згодою з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

У пояснювальних матеріалах зазначається, що впровадження електронного працевлаштування матиме особливо позитивний ефект в умовах воєнного стану, коли значна частина економічно активного населення перебуває за межами постійного місця проживання.

Усунення вимоги фізичної присутності для подання документів покликане забезпечити реалізацію конституційного права на працю для всіх категорій громадян.