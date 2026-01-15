Multi від Мінфін
15 січня 2026, 16:12

Українців попередили про подорожчання пального на АЗС

Підвищення світових цін на нафту разом зі зниження курсу гривні до євро і долару може призвести до подорожчання ціни пального на роздрібному ринку вже починаючи з січня, повідомив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн, пише «Інтерфакс-Україна».

Підвищення світових цін на нафту разом зі зниження курсу гривні до євро і долару може призвести до подорожчання ціни пального на роздрібному ринку вже починаючи з січня, повідомив директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн, пише «Інтерфакс-Україна».

Коли очікувати подорожчання

«Валютний курс нам додав гривню, світові ціни півтори.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Коли очікувати подорожчання

«Валютний курс нам додав гривню, світові ціни півтори. Поки що ринок тримається, але я думаю, що якщо нічого не зміниться, то будемо мати деяку корекцію, а точніше підвищення цін ще у січні», — сказав він.

За словами експерта, ціна бензину на оптовому ринку вже зросла на 2 грн/літр, подібну динаміку зростання демонструє ціна дизпалива, зокрема, його арктична марка, на яку різко зріс попит з настанням морозів.

Підвищення акцизу

Як повідомлялося, підвищення акцизів на пальне з 1 січня 2026 року не призвело до збільшення цін на автозаправках станом на початок року, оскільки зменшення закупівельної вартості пального у грудні через зниження світових цін на нафту компенсувало зростання податків.

В Україні з 1 січня 2026 року відбувся третій етап планового підвищення акцизів на моторне пальне, зокрема, на бензин — на 1,75 грн/літр, на дизпальне — на 2,25 грн/літр і автогаз — на 1,5 грн/літр.

До того з 1 вересня 2024 року і 1 січня 2025-го відбулося двоетапне підвищення акцизів на пальне, внаслідок чого податок на автогаз сумарно підвищився на 6,4 грн/літр, на бензин — на 3 грн/літр, а на дизпальне — на 4 грн/літр.

Закон про поетапне підвищення акцизного податку на моторне паливо Верховна Рада ухвалила 18 липня 2024 року.

Документ передбачає графік щорічного збільшення акцизних ставок з 1 липня 2024 року до 1 січня 2028 року. Зокрема, акциз на бензин має зрости до EUR359, на дизельне паливо — до EUR330, на LPG — до EUR70.

За даними «А-95», станом на 14 січня середня роздрібна ціна бензину А-95 в Україні складала 58,44 грн/л, дизелю — 58,29 грн/л і автогазу — 38,08 грн/л.

Alek Cristo
Alek Cristo
15 січня 2026, 17:25
`Підвищення світових цін на нафту` ?
це звідки така видумана інформація?
В усьому світі ціна на нафту падає і вже не перший місяць.
Ціна пального в Польщі теж знижується (про інші країни не знаю).
А в Україні знову подорожчання? Геніальна влада!
Супер стабільна і потужна! І завжди виконує свої обіцянки!
