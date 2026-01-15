Multi від Мінфін
15 січня 2026, 14:48

Euro NCAP назвав найбезпечніші нові автомобілі 2025 року

Європейська організація Euro NCAP, що проводить незалежні краш-тести, оголосила результати щорічної премії Best-in-Class. 2025 рік став рекордним за кількістю випробувань, а результати підтвердили новий тренд: сучасні електромобілі не просто наздогнали, а часто й перевершують традиційні авто за рівнем захисту.

Euro NCAP назвав найбезпечніші нові автомобілі 2025 року
Фото: Mercedes-Benz CLA

Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Абсолютний чемпіон: Mercedes-Benz CLA

Найвищий бал серед усіх протестованих моделей отримав новий Mercedes-Benz CLA. Він не лише очолив категорію малих сімейних авто, а й здобув престижний титул Найкращого серед протестованих авто 2025 року.

Експерти відзначили його майже ідеальний захист дорослих пасажирів та інноваційний «активний капот», який автоматично піднімається при зіткненні, щоб мінімізувати травми пішоходів.

Лідери у своїх класах

Цього року в рейтингу панують електричні моделі, які доводять, що екологічність і безпека йдуть пліч-о-пліч.

  • Міський автомобіль: Електричний MINI Cooper E довів, що маленьке авто може забезпечити «велику» безпеку. Попри компактність, він показав надзвичайну міцність кузова під час структурних краш-тестів.
  • Великий сімейний автомобіль: Оновлена Tesla Model 3 залишається лідером галузі, продемонструвавши найкращий у класі рівень захисту дітей-пасажирів.
  • Компактний кросовер: Ще одну перемогу для компанії Ілона Маска принесла Tesla Model Y, яка стала золотим стандартом у тестах електронних систем допомоги водієві (Safety Assist).
  • Великий кросовер: Новий Smart #5. Бренд, який раніше асоціювався лише з мікрокарами, зміг створити повнорозмірний SUV із безкомпромісним рівнем захисту, отримавши максимальні 5 зірок.
  • Представницьке авто: У цьому класі переміг Polestar 3. Автомобіль випередив конкурентів завдяки унікальній структурній цілісності та пакету систем безпеки наступного покоління.

Щоб отримати звання «Найкращого в класі», автомобіль повинен отримати не лише максимальні 5 зірок, а й найвищу суму балів за чотирма напрямками: захист дорослих, дітей, вразливих учасників руху та ефективність електронних асистентів.

Генеральний секретар Euro NCAP Міхаель ван Ратінген зазначив, що 2025 рік став роком великої конкуренції. На п'яти визнаним лідерам вже наступають нові гравці, такі як Leapmotor та Firefly, що змушує всю індустрію ще швидше впроваджувати інновації задля збереження життів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
neverice
neverice
15 січня 2026, 15:43
#
Електромобілі від самого початку радикально перевищували ДВЗ за рівнем безпеки. Через конструктивну особливість у вигляді низького центру ваги та відсутності 300 кг двигуна, який постійно намагається влетіти в салон. Свою справу робить і паливо. Особливо, якщо порівнювати з LFP батареями.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
