У JPMorgan прогнозують рекордний приплив капіталу в криптоіндустрію

У 2026 році очікується ще більше порівняно з 2025 зростання припливу капіталу на крипторинки, причому його основу складуть не роздрібні інвестори, а великі корпоративні гравці. Такий прогноз озвучили аналітики JPMorgan, пише The block.

Що кажуть аналітики

Зростання корпоративних вкладень у 2026 році може бути підтримане, в першу чергу, ухваленням закону Clarity Act у США, зазначається у звіті групи аналітиків під керівництвом Ніколаоса Панігірцоглу. Це призведе до збільшення кількості інвесторів та активізації корпоративних інвестицій у венчурне фінансування криптопроєктів, угоди зі злиття та поглинання та первинні розміщення акцій (IPO).

Найчастіше гроші вкладатимуться в емітентів стейблкоїнів, криптобіржі, провайдерів гаманців, блокчейн-інфраструктуру та рішення щодо зберігання активів, прогнозують експерти.

Рекордні вкладення в 2025 році

2025 року обсяг вкладень досяг рекордних $130 млрд, що приблизно на третину перевищує показник 2024-го. Основним драйвером зростання у 2025-му в JPMorgan назвали приплив коштів до ETF на біткоїн та ефір.

За оцінкою аналітиків, гроші надходили переважно від роздрібних інвесторів. Істотний внесок також зробили покупки біткоїну компаніями з категорії DAT (Digital Asset Treasury — «казначейства цифрових активів», тобто ті компанії, які формують резерв із криптовалют), крім Strategy. А ось активність корпоративних інвесторів та хедж-фондів через ф'ючерси CME на біткоїн та ефір помітно знизилася порівняно з 2024 роком.

Аналітики наводять ключові цифри: більше половини загального припливу цифрових активів у 2025 році (близько $68 млрд) припало на DAT. З цієї суми $23 млрд склали покупки Strategy, що можна порівняти з $22 млрд 2024-го. Решта DAT придбала цифрових активів на $45 млрд — це різке зростання порівняно з $8 млрд роком раніше. При цьому більшість покупок було здійснено в першій половині року.

З жовтня 2025 року активність компаній, включаючи великих власників типу Strategy і BitMine, істотно знизилася. Венчурні інвестиції в криптосектор теж зробили внесок у загальний приплив капіталу, хоча їх обсяг залишається значно нижчим від пікових значень 2021−2022 років.

У 2025 році загальний обсяг венчурного фінансування зріс помірно порівняно з 2024 роком, проте кількість операцій різко скоротилася. Спостерігалося усунення активності у бік пізніх раундів фінансування, а інвестиції у ранні стадії проектів помітно сповільнилися.

Експерти зазначають, що стримане зростання венчурних вкладень відбувається на тлі покращення регуляторного середовища у США. Частково це пояснюється зростанням популярності DAT: капітал, який компанії раніше спрямовували на підтримку стартапів, тепер переорієнтовується на казначейські стратегії, які пропонують миттєву ліквідність замість довгострокових інвестиційних венчурних інвестицій. Деякі великі криптовенчурні компанії навіть брали участь у раундах фінансування DAT, використовуючи ліквідні кошти, нагадують експерти JPMorgan.

Раніше в банку заявили, що JPMorgan обмежуватиме прибутковість стейблкоїнів, щоб не створити тіньову банківську систему.