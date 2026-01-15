У JPMorgan прогнозують рекордний приплив капіталу в криптоіндустрію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 січня 2026, 13:38

У JPMorgan прогнозують рекордний приплив капіталу в криптоіндустрію

У 2026 році очікується ще більше порівняно з 2025 зростання припливу капіталу на крипторинки, причому його основу складуть не роздрібні інвестори, а великі корпоративні гравці. Такий прогноз озвучили аналітики JPMorgan, пише The block.

У 2026 році очікується ще більше порівняно з 2025 зростання припливу капіталу на крипторинки, причому його основу складуть не роздрібні інвестори, а великі корпоративні гравці.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що кажуть аналітики

Зростання корпоративних вкладень у 2026 році може бути підтримане, в першу чергу, ухваленням закону Clarity Act у США, зазначається у звіті групи аналітиків під керівництвом Ніколаоса Панігірцоглу. Це призведе до збільшення кількості інвесторів та активізації корпоративних інвестицій у венчурне фінансування криптопроєктів, угоди зі злиття та поглинання та первинні розміщення акцій (IPO).

Найчастіше гроші вкладатимуться в емітентів стейблкоїнів, криптобіржі, провайдерів гаманців, блокчейн-інфраструктуру та рішення щодо зберігання активів, прогнозують експерти.

Рекордні вкладення в 2025 році

2025 року обсяг вкладень досяг рекордних $130 млрд, що приблизно на третину перевищує показник 2024-го. Основним драйвером зростання у 2025-му в JPMorgan назвали приплив коштів до ETF на біткоїн та ефір.

За оцінкою аналітиків, гроші надходили переважно від роздрібних інвесторів. Істотний внесок також зробили покупки біткоїну компаніями з категорії DAT (Digital Asset Treasury — «казначейства цифрових активів», тобто ті компанії, які формують резерв із криптовалют), крім Strategy. А ось активність корпоративних інвесторів та хедж-фондів через ф'ючерси CME на біткоїн та ефір помітно знизилася порівняно з 2024 роком.

Аналітики наводять ключові цифри: більше половини загального припливу цифрових активів у 2025 році (близько $68 млрд) припало на DAT. З цієї суми $23 млрд склали покупки Strategy, що можна порівняти з $22 млрд 2024-го. Решта DAT придбала цифрових активів на $45 млрд — це різке зростання порівняно з $8 млрд роком раніше. При цьому більшість покупок було здійснено в першій половині року.

З жовтня 2025 року активність компаній, включаючи великих власників типу Strategy і BitMine, істотно знизилася. Венчурні інвестиції в криптосектор теж зробили внесок у загальний приплив капіталу, хоча їх обсяг залишається значно нижчим від пікових значень 2021−2022 років.

У 2025 році загальний обсяг венчурного фінансування зріс помірно порівняно з 2024 роком, проте кількість операцій різко скоротилася. Спостерігалося усунення активності у бік пізніх раундів фінансування, а інвестиції у ранні стадії проектів помітно сповільнилися.

Експерти зазначають, що стримане зростання венчурних вкладень відбувається на тлі покращення регуляторного середовища у США. Частково це пояснюється зростанням популярності DAT: капітал, який компанії раніше спрямовували на підтримку стартапів, тепер переорієнтовується на казначейські стратегії, які пропонують миттєву ліквідність замість довгострокових інвестиційних венчурних інвестицій. Деякі великі криптовенчурні компанії навіть брали участь у раундах фінансування DAT, використовуючи ліквідні кошти, нагадують експерти JPMorgan.

Раніше в банку заявили, що JPMorgan обмежуватиме прибутковість стейблкоїнів, щоб не створити тіньову банківську систему.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами