Срібло впало на 7% після рекорду

Вартість срібла впала на 7,3% після того, як президент США Дональд Трамп вирішив утриматися від введення нових мит на ввезення критично важливих корисних копалин, пише Bloomberg.

Причина падіння срібла

У заяві за підсумками багатомісячної перевірки, покликаної визначити, чи становлять закордонні постачання загрозу національній безпеці, Трамп повідомив, що може встановити мінімальні цінові пороги на імпорт замість введення прямих процентних тарифів для розвитку ланцюжків поставок через лояльні країни.

За даними Bloomberg, побоювання щодо введення мит утримували на американських складах частину запасів, включаючи срібло, що сприяло глобальному шорт-сквізу минулого року і продовжувало підтримувати ціни на початку 2026 року.

Що із золотом

Золото подешевшало на 0,9% — інвестори фіксують прибуток після чергового рекорду, крім того, пом'якшення риторики Трампа щодо ФРС та Ірану послабило попит на захисні активи, повідомляє Reuters. Трамп дав зрозуміти, що займає вичікувальну позицію щодо іранської кризи і заявив, що не планує звільняти голову ФРС Джерома Пауелла.

Що кажуть аналітики

Опублікований у ніч на 15 січня документ передбачає, що адміністрація Трампа буде застосовувати «точковий підхід при прийнятті майбутніх рішень», цитує Bloomberg інвестиційного стратега з біржових товарів TD Securities Деніела Галі. За його словами, непродумані суцільні мита Вашингтона могли випадково торкнутися торгівлі дорогоцінними металами, і заява Трампа суттєво знизила цей ризик.

Середньостроковий сценарій для срібла залишається «стійко конструктивним, дефіцитом пропозиції, що підтримується, промисловим споживанням і перетіканням попиту із золота», вважає стратег Oversea-Chinese Banking Group Крістофер Вонг. Однак «швидкість недавніх рухів потребує певної обережності у короткостроковій перспективі», додав він.

Нагадаємо

У 2025 році срібло обігнало золото, подорожчавши майже на 150%, оскільки частка інвесторів переводила капітал у цей актив після того, як жовтий метал став надто дорогим.

Срібло також отримує підтримку з боку промислового попиту, особливо в секторі сонячної енергетики, де воно використовується в панелях, а спекулятивний ажіотаж у Китаї останніми тижнями посилив висхідний тренд, констатує Bloomberg.