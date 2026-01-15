В ДПС нагадали про зміну правил оподаткування ПДВ

З початку 2026 року в Україні набули чинності новації з оподаткування ПДВ для низки операцій, що стосуються транспорту, оборонної сфери та відновлення енергетичної інфраструктури. Про це йдеться у повідомленні Податкової.

Електричний транспорт — з ПДВ у загальному порядку

З 1 січня 2026 року в загальному порядку оподатковуватимуться ПДВ операції з ввезення та постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. Йдеться, зокрема, про сідельні тягачі, легкові та вантажні електромобілі відповідних кодів УКТ ЗЕД, у тому числі, які вироблені в Україні.

Газомоторний транспорт — також без пільг з ПДВ

У загальному порядку ПДВ з 2026 року оподатковуватимуться й операції з новими транспортними засобами, що працюють на стисненому або зрідженому природному газі (метані) чи біогазі.

Пільга для оборонної сфери: «симулятори бойових дій»

Водночас з 1 січня 2026 року звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення та постачання на митній території України симуляторів бойових дій, що використовуються для навчання та підготовки.

Без нарахування податкових зобов’язань при пільгових операціях

Також з 1 січня не нараховуються «компенсаційні» зобов’язання з ПДВ (не застосовується пункт 198.5 статті 198 та стаття 199 ПКУ) при продажу звільнених від оподаткування ПДВ товарів військового призначення не тільки в рамках державних контрактів, а й в рамках будь-яких інших договорів (підпункт 5 пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ).

Продовжено пільги з ПДВ для відновлення енергетики

До 1 січня 2029 року продовжується пільговий режим — звільнення від ПДВ операцій з ввезення обладнання, необхідного для відновлення української енергетики.