15 січня 2026, 11:23

Ціни на нафту різко впали на 3% після заяв Трампа щодо Ірану

У четвер, 15 січня, світові ціни на нафту продемонстрували стрімке падіння, втративши понад 3% своєї вартості. Це сталося після заяв президента США Дональда Трампа, які знизили побоювання щодо можливої військової ескалації на Близькому Сході та потенційних перебоїв у постачанні палива. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Станом на ранок четверга основні нафтові еталони торгувалися з наступними показниками:

  • Brent знизилася на $2,21 (3,32%), зафіксувавшись на позначці $64,31 за барель.
  • WTI впала на $2,05 (3,31%), опустившись нижче психологічного рівня до $59,97 за барель.

Ринок повністю нівелював зростання середи, коли ціни піднімалися на тлі побоювань прямого конфлікту між Вашингтоном та Тегераном.

Драйвери падіння цін

Ключовим чинником зниження цін на нафту стали заяви Дональда Трампа про те, що хвиля насильства під час придушення протестів в Ірані поступово спадає, а ознак підготовки до масових страт він не бачить. Це посилило очікування інвесторів, що США утримаються від масштабної військової ескалації проти Ісламської Республіки.

Додаткові фактори тиску:

  • Зростання запасів у США: За даними Міненерго США (EIA), запаси нафти минулого тижня зросли на 3,4 млн барелів (до 422,4 млн), хоча аналітики прогнозували їх скорочення.
  • Венесуельський фактор: Країна почала нарощувати видобуток та відновлювати експорт нафти, попри чинне ембарго, що збільшує пропозицію на ринку.
  • Виведення персоналу: США почали частково передислоковувати персонал із баз на Близькому Сході після погроз Тегерана завдати ударів у відповідь у разі атаки Вашингтона.

Прогнози аналітиків та попит у Китаї

Хіроюкі Кікукава, головний стратег Nissan Securities, прогнозує, що нафта сорту WTI найближчим часом торгуватиметься в діапазоні $55-$65 за барель. Незважаючи на високі геополітичні ризики, на ринок тисне слабший, ніж очікувалося, баланс попиту та пропозиції.

Водночас оптимізму додає статистика з Китаю: імпорт нафти в КНР у грудні зріс на 17% порівняно з минулим роком, досягнувши історичного максимуму. ОПЕК також прогнозує, що у 2026−2027 роках світовий попит на нафту продовжуватиме зростати темпами, що дозволять уникнути значного профіциту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
15 січня 2026, 12:05
#
Обожнюю цю подачу інформації від Романа.

Промовчати що ціни виросли на 6% з $62 до $66.
Але написати що ціни впали на 3% з $66 до $64. Зараз вже показує $63.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
