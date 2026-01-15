Курс валют у четвер: долар у банках підскочив на 16 копійок, євро — на 17 копійок

У четвер, 15 січня, на готівковому ринку середній курс долара додав 10 копійок у купівлі та 16 копійок у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та 17 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках додав 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Євро додало 5 копійок у купівлі та не змінилося у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,55 грн. Євро купують за 50,15 грн, а продають за 50,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,30−43,45, євро — 50,55−50,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,41−43,44 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,50−50,51 грн/євро.

