Поляки масово повертаються до Польщі з Німеччини. У чому причина

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
15 січня 2026, 9:32

Поляки масово повертаються до Польщі з Німеччини. У чому причина

Вперше за 25 років більше поляків виїхали з Німеччини до Польщі, ніж прибули з Польщі до Німеччини. Про це йдеться у повідомленні Іnpoland.net.pl.

Вперше за 25 років більше поляків виїхали з Німеччини до Польщі, ніж прибули з Польщі до Німеччини.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки виїхало поляків

У 2024 році з Німеччини до Польщі виїхало 88 388 поляків, а з Польщі до Німеччини — 76 320. Експерти наголошують, що це поворотний момент в історії польської трудової міграції.

Протягом десятиліть Німеччина була символом процвітання та стабільності та приваблювала сотні тисяч поляків у пошуках кращого життя. Саме німецька економіка найбільше приваблювала польських робітників. Наразі в Німеччині проживає понад 860 000 громадян Польщі, що робить їх п’ятою за величиною групою іноземців. Кількість людей з польським корінням оцінюється приблизно у 2,2 мільйона осіб.

Польських мігрантів вважають інтегрованими вище середнього рівня. Поляки в Німеччині працюють у тих галузях, де не вистачає місцевих працівників: догляд за людьми похилого віку, прибирання, інженерія та медицина (молодший персонал).

Статистичні дані показують, що кількість повернень поляків до Польщі неухильно зростає з 2022 року. Опитування, проведені Інститутом досліджень ринку праці та професійної освіти (IAB), показують, що поляки частіше, ніж інші національності, розглядають можливість виїзду з Німеччини. Найчастіше причиною виїзду називають погіршення економічної ситуації в Німеччині.

Причина повернення

Однак рішення повернутися до Польщі ухвалюють не лише через погіршення фінансового становища. Серед поширених причин виїзду з Польщі називають надмірну бюрократію (38%) та дискримінацію (17%). Багато поляків у Німеччині досі мають труднощі з визнанням професійної кваліфікації. Частина польських робітників вказують, що в сусідній країні мізерні можливості для кар'єрного зростання.

Експерти наголошують, що економічний розрив між Польщею та Німеччиною значно скоротився. Польська економіка динамічно розвивається, а заробітна плата та можливості для навчання зростають. Тож Німеччина вже не є також привабливою для поляків, як була ще 10−15 років тому. Натомість польська економіка розвивається дуже динамічно.

Тенденція до повернення також пов’язана з відсутністю «культури гостинності» мігрантів у Німеччині. Протягом багатьох років робітники зі Східної Європи працюють переважно на низькооплачуваних роботах, іноді нелегально. Незважаючи на свободу пересування працівників, що діє з 2011 року, багато поляків досі не відчувають себе повноцінною частиною німецького суспільства.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
15 січня 2026, 12:36
#
Немец: ты живёшь и работаешь тут уже 10 лет, ну выучи немецкий, получи хотя-бы Б1. Поляк: нет, хочу прибавку. А вот украинцы- вполне себе учат и карьерный рост у них в порядке.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають agsmith15, TAN72 и 122 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами